Παναθηναϊκός Α.Ο.: «Με τον Κιαπίνι θα συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία ως Panathinaikos»

Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. μία ημέρα μετά τη χαμένη ευκαιρία του τελικού του Challenge Cup ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του και της εμπιστοσύνης του με τον Αλεσάντρο Κιαπίνι.

Με τον Αλεσάντρο Κιαπίνι στο τιμόνι θα πορευτεί και τη νέα σεζόν η ομάδα βόλεϊ γυναικών ο Παναθηναϊκός. Η διοίκηση αποφάσισε να διατηρήσει τον Ιταλό τεχνικό στη θέση του, μιας και φέτος οδήγησε την ομάδα σε έναν ευρωπαϊκό τελικό.

Σε δήλωση του για την ανανέωση της συνεργασίας ο Κιαπίνι ανέφερε: «Από την πρώτη κιόλας στιγμή που έγινα μέλος αυτού του Συλλόγου, ένιωσα την ειλικρινή αγάπη που έχουν όλα τα μέλη του για τον αθλητισμό και για όλα όσα πρεσβεύει ο Παναθηναϊκός: κάτι ιδιαίτερο, που δύσκολα περιγράφεται πλήρως με λόγια, όπως ακριβώς η μοναδική ζεστασιά και η υποστήριξη των οπαδών.

Το γεγονός ότι ο Σύλλογος επέλεξε να μοιραστεί αυτό το εγχείρημα μαζί μου αποτελεί μεγάλη τιμή, και είμαι χαρούμενος και περήφανος που εργάζομαι εδώ. Ευχαριστώ ειλικρινά τον Πρόεδρο και ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο για την εμπιστοσύνη τους και για τη διάθεση να συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι μαζί. Για μένα είναι πολύ σημαντικό που είμαι μέλος ενός τόσο οικογενειακού περιβάλλοντος σημαίνει πολλά για μένα. Θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε μέρα για να ανταποδώσω αυτή την εμπιστοσύνη».