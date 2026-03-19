ΠΑΟΚ: Πλήγμα με Χουγκάζ - Τόσο θα μείνει εκτός

Ο Νίκος Χουγκάζ διαγνώστηκε με ρήξη στους έσω και έξω πλάγιους συνδέσμους της δεξιάς ποδοκνημικής, γεγονός που αναμένεται να τον αφήσει εκτός δράσης για διάστημα περίπου τεσσάρων έως έξι εβδομάδων.

Ο τραυματισμός αυτός αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο Έλληνας φόργουορντ αποχώρησε με ενοχλήσεις από την αναμέτρηση απέναντι στο Περιστέρι Betsson.

Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης, με την απουσία του να υπολογίζεται στο ίδιο χρονικό διάστημα των 4-6 εβδομάδων.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Νίκος Χουγκάζ στάθηκε άτυχος στη διάρκεια του χθεσινού αγώνα στο Περιστέρι, καθώς τραυματίστηκε στη δεξιά ποδοκνημική και θα απουσιάσει για σημαντικό χρονικό διάστημα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ.

Ο Χουγκάζ υπέστη ρήξη έσω και έξω πλαγίου συνδέσμου στη δεξιά ποδοκνημική, χωρίς εικόνα αστάθειας μετά και από ακτινολογικές λήψεις ποδοκνημικής σε φόρτιση.

Ο αθλητής ξεκινά από σήμερα πρόγραμμα θεραπείας, με τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης να κυμαίνεται από 4 έως 6 εβδομάδες. Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται τακτικά από τον ιατρό της ομάδας κ. Μιχαήλ Σαμαρά.

Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στο Νίκο Χουγκάζ και είμαστε όλοι στο πλευρό του, προκειμένου να επιστρέψει στα παρκέ ακόμη πιο δυνατός».