Άρης: Χαμός στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για τον Σπανούλη (pics)

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα εποχή του Άρη έχει ξεκινήσει, με τον Βασίλη Σπανούλη να ετοιμάζεται να αναλάβει και επίσημα την τεχνική ηγεσία των «κιτρινόμαυρων», σηματοδοτώντας μια από τις σημαντικότερες αλλαγές των τελευταίων ετών για τον σύλλογο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο οποίος ολοκλήρωσε πρόσφατα τη θητεία του στη Μονακό, αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στον πάγκο της ιστορικής ομάδας.

Η άφιξή του έχει προκαλέσει πρωτοφανή ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων του Άρη. Από νωρίς, εκατοντάδες υποστηρικτές της ομάδας συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», θέλοντας να καλωσορίσουν τον άνθρωπο που καλείται να ηγηθεί του νέου αγωνιστικού πρότζεκτ.

Η ατμόσφαιρα γύρω από το αεροδρόμιο είναι γιορτινή, με τα κιτρινόμαυρα χρώματα να κυριαρχούν και τους φίλους του συλλόγου να δημιουργούν εντυπωσιακό σκηνικό με συνθήματα, τραγούδια και συνεχή αποθέωση προς τον νέο προπονητή.

Οι εικόνες που καταγράφονται θυμίζουν άλλες εποχές για τον μπασκετικό Άρη, καθώς η προσμονή για την άφιξη του Σπανούλη έχει κινητοποιήσει μεγάλο μέρος του κόσμου της ομάδας.

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