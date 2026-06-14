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«Επίσημη πρόταση της Τραμπζονσπόρ στον Παναθηναϊκό για Τσέριν»

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι Τούρκοι έκαναν πρόταση για τον Τσέριν στο «τριφύλλι».

Θανάσης Μαργαρίτης

«Επίσημη πρόταση της Τραμπζονσπόρ στον Παναθηναϊκό για Τσέριν»
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Στο μεταγραφικό προσκήνιο βρίσκεται ο Άνταμ Τσέριν, καθώς δημοσιεύματα από την Τουρκία υποστηρίζουν ότι η Τραμπζονσπόρ έχει κινηθεί για την απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό.

Ο διεθνής Σλοβένος μέσος φέρεται να αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές των ανθρώπων της τουρκικής ομάδας για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, η Τραμπζονσπόρ αναζητά έναν ποδοσφαιριστή που θα μπορεί να προσφέρει ενέργεια, ισορροπία και δημιουργία στον άξονα, με τον Τσέριν να συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι ιθύνοντες του συλλόγου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως η ομάδα της Τραπεζούντας έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω, καταθέτοντας επίσημη πρόταση προς το «τριφύλλι» για την απόκτηση του 26χρονου χαφ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από κάποια από τις δύο πλευρές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τσέριν δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «πράσινους», γεγονός που σημαίνει πως οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί να τον εντάξει στο δυναμικό της θα πρέπει πρώτα να έρθει σε συμφωνία με το «τριφύλλι».

Ο Σλοβένος μέσος αποτελεί σημαντικό κομμάτι του αγωνιστικού πλάνου του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, έχοντας καθιερωθεί ως μία από τις πιο αξιόπιστες λύσεις στη μεσαία γραμμή χάρη στη συνέπειά του, τις αμυντικές του ισορροπίες και τη συμβολή του στο παιχνίδι ανάπτυξης.

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