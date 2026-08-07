Παναθηναϊκός: Ο Νίστρουπ ρίχνει στα βαθιά τον Λιβάι - Τα δεδομένα ενόψει ΤΣΣΚΑ και ο «έξτρα παίκτης»

Ο Παναθηναϊκός θα έχει σημαντικές απουσίες στον επαναληπτικό με την ΤΣΣΚΑ 1948 στην Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, αλλά και μια σπουδαία προσθήκη.

Ο Λιβάι Γκαρσία έκανε την Πέμπτη (7/8) την πρώτη του προπόνηση και έδειξε πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς είχε ακολουθήσει όλη την προετοιμασία της Σπαρτάκ Μόσχας και είχε παίξει και σε τρία φιλικά (δεν έπαιξε στις δύο πρώτες αγωνιστικές του ρωσικού πρωταθλήματος και το Super Cup μιας και είχε αποφασισθεί η παραχώρησή του).

Ο 28χρονος επιθετικός από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο αναμένεται να αγωνιστεί στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ, ίσως ακόμη και ως βασικός, μιας και ο Παναθηναϊκός έδειξε και στο ισόπαλο 1-1 του ΟΑΚΑ, πως είχε πρόβλημα στη δημιουργία ευκαιριών.

Με τη συμμετοχή του Τετέι να είναι εξαιρετικά αμφίβολη και με τον Ντέσερς να είναι μεν στην ευρωπαϊκή λίστα αλλά να έχει να παίξει σε ματς από τις 16 Δεκεμβρίου, ο Λιβάι Γκαρσία διεκδικεί τη φανέλα βασικού από τον Ραστόντερ, αν και το πιθανότερο σενάριο είναι να έρθει ως επιλογή από τον πάγκο.

Σε ό,τι αφορά στον αντικαταστάτη του τιμωρημένου Τσάπρα, φαίνεται πως οι επιλογές είναι είτε ο νεαρός Κάτρης, είτε ο επιθετικογενής Ζαρουρί, με επικρατέστερο τον πρώτο.

Με τον κόσμο στο πλευρό του

Το δεδομένο είναι πως ο Παναθηναϊκός θα έχει πολύ κόσμο στο πλευρό του στην Σόφια. Από τα 1.600 εισιτήρια που είχαν εξασφαλιστεί, έχουν ήδη φύγει πάνω από 1.200 και αναμένεται σύντομα να εξαντληθούν.

Εφόσον αυτό συμβεί, είναι πιθανό να ζητηθούν και άλλα εισιτήρια, μιας και η ΤΣΣΚΑ 1948 θα παίξει στο «Βασίλ Λέφσκι», χωρητικότητας 43.000 θεατών και δεν πρόκειται να γεμίσει το γήπεδό της.