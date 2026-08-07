Αλλάζει το στάτους του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ - Ο καυγάς που ανέτρεψε τα δεδομένα

Ο Φώτης Ιωαννίδης αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού στην πρεμιέρα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Αλλάζει το στάτους του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ - Ο καυγάς που ανέτρεψε τα δεδομένα
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Πρεμιέρα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα κάνει το Σάββατο (8/8, 22:30) η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Εστρέλα Αμαδόρα.

Σύμφωνα με τη «Record», ο Φώτης Ιωαννίδης είναι πολύ πιθανό να βρεθεί στο αρχικό σχήμα που θα παρατάξει ο Ρούι Μπόρζες και ένας από τους λόγους της επιλογής αυτής είναι το επεισόδιο που είχε με τον Λουίς Σουάρες.

Ο πρώτος σκόρερ της Σπόρτινγκ, σύμφωνα με τα πορτογαλικά δημοσιεύματα, αντέδρασε έντονα και αποχώρησε χωρίς άδεια από την προπόνητη της Τετάρτης (5/8). Είχαν προηγηθεί βιομετρικές μετρήσεις, των οποίων τα αποτελέσματα δεν ήταν τα επιθυμητά.

Ο Κολομβιανός, όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι, δεν βρίσκεται σε ιδανική κατάσταση μετά τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ και αντέδρασε παρορμητικά, γιατί καταλαβαίνει ότι μπορεί να χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα. Ο Μπόρζες τού ζήτησε εξηγήσεις, ο Σουάρες ισχυρίστηκε ότι είχε την εντύπωση πως η προπόνηση είχε ολοκληρωθεί και η δικαιολογία του έγινε αποδεκτή.

Στη Σπόρτινγκ χαρακτηρίζουν το όλο θέμα λήξαν και ο Σουάρες θα βρίσκεται στην αποστολή, όμως η «Record» τονίζει πως ο Ιωαννίδης βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, άρα έχει και το προβάδισμα να πάρει φανέλα βασικού.

Μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Ο Ιωαννίδης εμφανίζςεται ως φαβορί για την κορυφή της επίθεσης. Ο Μπόρζες εκτιμά ότι χρειάζεται έναν πιο δυνατό επιθετικό απέναντι στην Εστρέλα. Ο Ράφαελ Νελ πήγε πολύ καλά στην προετοιμασία, αλλά οι καλές εμφανίσεις σημειώθηκαν όταν ερχόταν από τον πάγκο».

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Αλλάζει το στάτους του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ - Ο καυγάς που ανέτρεψε τα δεδομένα

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