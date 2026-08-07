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ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη και ο Μουρ - «'Εμεινα για να διεκδικήσουμε τίτλους»

Ο Μπεν Μουρ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, ενόψει της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν

ΠΑΟΚ: Στη Θεσσαλονίκη και ο Μουρ - «'Εμεινα για να διεκδικήσουμε τίτλους»
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Με πλατύ χαμόγελο, συνοδευόμενος από τη σύζυγο και το παιδί τους, έφτασε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μπεν Μουρ. Ο 31χρονος Αμερικανός σέντερ, ο πρώτος από τους παίκτες του «Δικεφάλου» ο οποίος έβαλε την υπογραφή του στην ανανέωση της συνεργασίας του με την ομάδα για τη νέα σεζόν (συνολικά για άλλα δύο χρόνια), δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του σε ελληνικό έδαφος. Έβαλε ψηλά τον πήχη, αναφορικά με τις επιδιώξεις των «ασπρόμαυρων» στην καινούργια περίοδο, κάτι που θα γίνει «Χτίζοντας κουλτούρα και ταυτότητα ως ομάδα», όπως ανέφερε, χαρακτηριστικά.

Ο Μουρ τοποθετήθηκε στους εκπροσώπους του Τύπου, οι οποίοι τον υποδέχτηκαν, μαζί με τον τιμ μάνατζερ του ΠΑΟΚ, Μιχάλη Γιαννακίδη, στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου «Μακεδονία», τονίζοντας, αναλυτικά:

«Νιώθω όμορφα για την επιστροφή μου, είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα σεζόν που θα κάνω με τον ΠΑΟΚ. Θέλω να γνωρίσω τα νέα πρόσωπα της ομάδας. Το επίπεδο του ανταγωνισμού, ότι θα διεκδικήσουμε τίτλους, είναι τα στοιχεία τα οποία με έκαναν να μείνω για δεύτερη σεζόν -για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή καριέρα μου- σε ομάδα. Επιπλέον, μέτρησε στην απόφασή μου ότι η οικογένειά μου αισθάνθηκε άνετα και όμορφα στη Θεσσαλονίκη».

Για το τι επιπλέον θα χρειαστεί ο «Δικέφαλος» για να ξεχωρίσει από τους αντιπάλους του, πέρα από τα προφανή δεδομένα του, τον ισχυρό οικονομικά ιδιοκτήτη που έχει, τον έμπειρο προπονητή στο ‘τιμόνι’ του, το ποιοτικό ρόστερ, απάντησε: «Το σημαντικότερο είναι να ‘χτίσουμε’ κουλτούρα , να βρούμε την ταυτότητά μας ως ομάδα . Θα δουλέψουμε, έχουμε συζητήσει και με τον κόουτς Τρινκιέρι για θέματα που αφορούν το μπάσκετ, το πως θα λειτουργήσουμε αμυντικά και επιθετικά, πως θα κυκλοφορήσουμε την μπάλα».

Κατέληξε ο Αμερικανός επισημαίνοντας: «Όποιος δει το ρόστερ του ΠΑΟΚ, διαπιστώνει αμέσως πως διαθέτουμε πολύ ποιοτικούς παίκτες, οι οποίοι έχουν εδραιώσει το όνομά τους στο μπάσκετ. Δημιουργήθηκε μια πολύ δυνατή ομάδα και είμαι ενθουσιασμένος για αυτό».

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