Brock Lesnar: Now the Beast can finally rest..

Στο WWE υπήρχαν πάντα τύποι που δεν χρειάζονταν ούτε απειλητική μουσική εισόδου, ούτε μικρόφωνο για να καταλάβεις ότι κάτι μεγάλο επρόκειτο να συμβεί. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν απλώς να εμφανιστούν, όπως συνέβαινε πάντα στην περίπτωση του Brock Lesnar. Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο «Beast Incarnate» δεν ήταν απλώς ένας ακόμη πρωταθλητής, αλλά ο τύπος εκείνος που έκανε τους πάντες να μοιάζουν… ελάχιστοι μπροστά του. Εκείνος που ανάγκαζε ακόμα και τους μεγαλύτερους σταρ να δείχνουν πως βρίσκονται ένα F5 μακριά από την καταστροφή.

Και τώρα, στα 49 του, ο Lesnar ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή του από την ενεργό δράση. Ένα τέλος που όλοι περιμέναμε, αλλά κανείς δεν ήταν πραγματικά έτοιμος να αποδεχτεί. Γιατί, όσο κι αν αλλάζει το WWE, υπάρχουν ορισμένες φιγούρες που μοιάζουν να είναι μόνιμες. Μέχρι που ξαφνικά δεν είναι.

Η εποχή κλείνει…

Ο Undertaker έχει ήδη αφήσει το καπέλο και το παλτό του, ο John Cena ολοκλήρωσε το δικό του farewell tour, ο The Rock εμφανίζεται μόνο για τα μεγάλα κινηματογραφικά cameos του wrestling και εξαφανίζεται ξανά, ενώ ο Hulk Hogan απολαμβάνει από τον ουρανό την επόμενη φάση της HulkaMania. Τώρα ήρθε η σειρά του Brock Lesnar, του ανθρώπου που προσωποποίησε όσο κανείς την απόλυτη κυριαρχία μέσα στο ρινγκ να αποχωρήσει για να πάρουν τη λάμψη τους οι επόμενοι.

https://www.instagram.com/p/Da3NoaKEzfQ/

Το αντίο του γράφτηκε με τον τρόπο που άρμοζε σε έναν θρύλο. Απέναντι στον Oba Femi, το νέο «κτήνος» της WWE. Η ήττα του στο WrestleMania 42 είχε ήδη αφήσει την αίσθηση ότι ο κύκλος έκλεινε, όμως ο Lesnar επέστρεψε για μία τελευταία ιστορία.

Αφού ισοφάρισε τη σειρά με τον Oba στο Clash in Italy, ετοίμασε μία τελευταία μάχη, ένα τελευταίο Hell in a Cell στο πρόσφατο SummerSlam.

Και όταν έπεσε οριστικά από τα χέρια του Femi, όλοι κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε άλλο κεφάλαιο να γραφτεί.

Και λίγες ημέρες αργότερα, στην εκπομπή του Pat McAfee, ο ίδιος επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί περίμεναν, ότι τελικώς αποσύρεται. Χωρίς υπερβολές, παρά μόνο με την ειλικρίνεια ενός ανθρώπου που ξέρει ότι δεν του έχει απομείνει τίποτα να αποδείξει.

Ίσως η πιο χαρακτηριστική του φράση να ήταν όταν αποκάλεσε τον Oba Femi «το μέλλον της βιομηχανίας», για να συμπληρώσει ότι ο ίδιος αποτελεί πλέον «το παρελθόν». Δεν το είπε με πίκρα, αλλά με τη σιγουριά κάποιου που έχει ήδη κατακτήσει τα πάντα.

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Και πραγματικά, τι άλλο μπορούσε να κυνηγήσει;

Από το παιδί μιας φάρμας στη Νότια Ντακότα μέχρι το μεγαλύτερο «τέρας» που γνώρισε ποτέ το WWE. Έγινε ο νεότερος WWE Champion της ιστορίας όταν νίκησε τον The Rock στα 24 του χρόνια. Ήταν εκείνος που «έσπασε» το αήττητο σερί του Undertaker στο WrestleMania, σε μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές που έχουμε δει ποτέ στο επαγγελματικό wrestling. Κατέκτησε παγκόσμιους τίτλους ξανά και ξανά, έφυγε για να διαλύσει κόσμο στο UFC -και να τον διαλύσουν για να είμαστε ειλικρινείς- επέστρεψε και κατάφερε να γίνει ξανά το απόλυτο αφεντικό του WWE, λες και δεν είχε περάσει ούτε μία μέρα.

https://www.instagram.com/p/Daddi8WT4wL/

Το πιο εντυπωσιακό όμως δεν ήταν ποτέ οι τίτλοι του, αλλά η αύρα του. Ο Brock Lesnar είχε καταφέρει κάτι εξαιρετικά σπάνιο στο σύγχρονο wrestling το οποίο ήταν να κάνει το κοινό να πιστεύει ότι αυτό που βλέπει είναι αληθινό. Όταν έμπαινε στο ρινγκ, δεν έμοιαζε με performer, αλλά με πραγματική απειλή. Ένας άνθρωπος που μπορούσε να διαλύσει οποιονδήποτε στεκόταν απέναντί του.

Κι αυτό δεν αγοράζεται, ούτε και γράφεται από τους σεναριογράφους ή μαθαίνεται στις σχολές wrestling. Είτε το έχεις, είτε όχι.

https://www.instagram.com/p/DbkaCRXyUTb/

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ευχαρίστησε τους προπονητές του, τον κόσμο που τον ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως μίλησε στα παιδιά που ονειρεύονται μια μεγάλη καριέρα. Γιατί, όπως είπε, σήμερα όλοι χειροκροτούν τους αθλητές για όσα πετυχαίνουν, αλλά ελάχιστοι βλέπουν τις αμέτρητες ώρες που χρειάστηκαν για να φτάσουν εκεί.

Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο μάθημα που αφήνει πίσω του ο Brock Lesnar. Πίσω από το πρόσωπο που τρόμαζε αντιπάλους, πίσω από το βλέμμα του ανθρώπου που έμοιαζε γεννημένος για να καταστρέφει, υπήρχε πάντα ένας τύπος που δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει. Ένας αγρότης από τη Νότια Ντακότα που μετέτρεψε το πείσμα του σε μία από τις πιο επιβλητικές καριέρες στην ιστορία του WWE.

Το WWE θα συνεχίσει να υπάρχει, νέα αστέρια θα γεννηθούν, καινούργιοι πρωταθλητές θα σηκώσουν τις ζώνες και ο Oba Femi πιθανότατα θα αποτελέσει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο, μαζί με τον «Steiner Jr», Bron Breaker. Όμως δύσκολα θα υπάρξει ξανά κάποιος που, μόνο και μόνο με την παρουσία του, έκανε ολόκληρη την αρένα να πιστεύει ότι ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος του κόσμου μόλις μπήκε στο δωμάτιο.

Το Τέρας αποχώρησε και πλέον μπορεί να ξεκουραστεί. Το είπε και ο Oba Femi άλλωστε…