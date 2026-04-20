Brock Lesnar: Το τέλος μιας απειλής που έγινε μύθος

Το μεγάλο φινάλε ενός φαινομένου που δεν γράφτηκε ποτέ σε σενάριο. Απλώς έγινε στο "grandest stage of them all". Το WrestleMania 42!

Το WrestleMania 42 ανήκει πλέον στο παρελθόν, ένας τίτλος άλλαξε χέρια (ο Roman Reigns νίκησε τον CM Punk για να στεφθεί World Heavyweight Champion), o Cody Rhodes δεν έκανε τη χάρη στον Randy Orton και παρέμεινε WWE Champion, αλλά γενικότερα δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι ήταν ένα Pay-Per-View που θα θυμόμαστε για καιρό.

Μία όμως στιγμή που μας έκανε να αίσθηση ήταν εντυπωσιακή νίκη του Oba Femi στο Battle of Beasts, απέναντι στον Brock Lesnar. Δεν ήταν μόνο η νίκη εντός 5λέπτου, ήταν οι στιγμές που ακολούθησαν μετά το τελευταίο καμπανάκι και σίγουρα έκανε αρκετό κόσμο να ανατριχιάσει.

Brock Lesnar leaves his gear in the ring. What's next for The Beast?



Στο Λας Βέγκας, μέσα στο Allegiant Stadium, ο άνθρωπος που κάποτε έμοιαζε άτρωτος, έμεινε για λίγα δευτερόλεπτα ακίνητος. Είχε μόλις χάσει μέσα σε πέντε λεπτά από τον Oba Femi. Και ξαφνικά, το “Beast Incarnate” δεν ήταν ο κυνηγός. Είχε περάσει στην ιστορία. Άφησε τα γάντια, έβγαλε τις μπότες και τα ακούμπησε στο ρινγκ. Ύστερα, χωρίς να πει πολλά, είπε τα πάντα.

Το μεγάλο «αντίο» και δάκρυσε. Ναι, το Beast δάκρυσε και μαζί του ολόκληρη η αρένα.

The emotion from Brock Lesnar and Paul Heyman ? #WrestleMania



Το Next Big Thing

Ο Lesnar δεν ήταν ποτέ απλώς ένας wrestler, αλλά φαινόμενο. Από τη μέρα που μπήκε στο WWE το 2002, το “χρυσό παιδί” που δεν έμοιαζε με κανέναν και διέλυσε έσπασε κάθε λογική ισορροπίας.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη στιγμή που κοίταξε στα μάτια τον Dwayne "The Rock" Johnson και πήρε τον τίτλο; Την εποχή που στάθηκε απέναντι στον Undertaker σε δύο ματς και δεν λύγισε; Ή το storyline με τον Kurt Angle; Ή εκείνη την ακατέργαστη, σχεδόν βίαιη ένταση που έφερε η κόντρα του με τον Bill Goldberg και κράτησε για πολλά ακόμα χρόνια;

Ο Lesnar ήταν το benchmark. Αν τον κέρδιζες, δεν κέρδιζες απλώς έναν αγώνα, αλλά έμπαινες σε άλλη κατηγορία. Σαν να πήρες προαγωγή ζωής και μπόνους 100 χιλιάδες παρέα.

Το 2004, άφησε τα πάντα για να κυνηγήσει κάτι άλλο. NFL και μετά UFC. Στον κόσμο του Ultimate Fighting Championship έγινε πρωταθλητής βαρέων βαρών. Ένας wrestler που έγινε legit fighter, ή αλλιώς ένα πείραμα που πέτυχε με θόρυβο. Αλλά όταν επέστρεψε στο WWE το 2012, δεν ήταν απλώς καλύτερος.

Ήταν πιο σκοτεινός, πιο βαρύς και πολύ πιο επικίνδυνος. Ήταν το “Beast”.

Ήταν εκείνος που έσπασε το σερί του Undertaker στη WrestleMania, κάτι που μέχρι τότε έμοιαζε με αστικό μύθο, αυτός που έγραψε ατελείωτα κεφάλαια με τον John Cena, τον Roman Reigns και τόσους άλλους. Ο τύπος που είχαν τα storylines και έκανε τον κόσμο να αδημονεί για να τα παρακολουθήσει.

Και όμως, τα τελευταία χρόνια, κάτι είχε αλλάξει

Όχι απαραίτητα ο ίδιος, αλλά η αλλαγή ιδιοκτησίας, ίσως και ο ίδιος ο κόσμος που ήθελε να δει καινούργια πρόσωπα. Τα σενάρια δεν χτίζονταν πια γύρω του και αυτό ήταν ουσιαστικά ο επίλογος σε μια αξιοζήλευτη καριέρα.

Μετά από εξορία, επιστροφή, λίγους αλλά ηχηρούς αγώνες, ο Lesnar γύρισε για ένα τελευταίο run. Χωρίς φανφάρες και υποσχέσεις, χωρίς όμως τη δεύτερη πράξη που θα έκλεινε τέλεια τον κύκλο του.

Η αγκαλιά με τον Paul Heyman στο τέλος ήταν ίσως η πιο ειλικρινής στιγμή της βραδιάς. Δύο άνθρωποι που κουβάλησαν μαζί μια ολόκληρη εποχή, χωρίς μικρόφωνα αυτή τη φορά. Μόνο σιωπή ένα κοινό να φωνάζει “Thank you, Lesnar”. Ένας ειλικρινής αποχαιρετισμός.

Γιατί ο Lesnar δεν ήταν απλώς ένας ακόμα σπουδαίος, αλλά από εκείνους που σε έκαναν να πιστεύεις ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι scripted. Ότι μπορεί, αν τα πράγματα ξεφύγουν και κάποιος να μην σηκωθεί ποτέ. Μετά τον Cena, τον Undertaker, τον Goldberg, τον AJ Styles, ο Lesnar μπαίνει σε εκείνο το πάνθεον των μορφών που δεν ανήκουν μόνο στο WWE, αλλά σε όλα τα Hall of Fame.

Στο collective feeling μιας γενιάς που μεγάλωσε με Monday nights, με entrance μουσικές, φωνές και στιγμές που έμοιαζαν μεγαλύτερες από την ίδια τη ζωή.

Το τρομακτικό physique, το βλέμμα που δεν “έπαιζε”, η αίσθηση ότι κάθε του εμφάνιση μπορούσε να πάει στραβά με τον πιο σωστό τρόπο και πολλά ακόμα που δεν χωράνε σε σενάρια. Αυτά δεν αντικαθίστανται. Και ίσως αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Όχι ότι αποσύρθηκε, αλλά ότι δεν θα υπάρξει άλλος σαν αυτόν.

Ο Brock Lesnar δεν αποχώρησε σαν ήρωας, αλλά σαν κάτι πιο σπάνιο. Σαν θρύλος που δεν προσπάθησε ποτέ να γίνει θρύλος. Και αυτό από μόνο του είναι παράσημο.