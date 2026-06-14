39 χρόνια από το έπος του 1987: Το μήνυμα του Νίκου Γκάλη

Σαν σήμερα γράφτηκε η πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Συμπληρώνονται 39 χρόνια από την ανεπανάληπτη κατάκτηση του EuroBasket 1987, όταν η Εθνική Ελλάδας ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης και άλλαξε για πάντα τον αθλητικό χάρτη της χώρας.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 39 χρόνων από τον ιστορικό θρίαμβο, ο Νίκος Γκάλης έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των κοινωνικών δικτύων, καλώντας τον κόσμο να θυμηθεί εκείνες τις μοναδικές στιγμές και υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενότητας και της κοινής προσπάθειας που οδήγησε την Εθνική στην κορυφή της Ευρώπης.

Η ανάρτηση του Νίκου Γκάλη:

«Η σημερινή επέτειος του Χρυσού Μεταλλίου του 1987 στέλνει το ίδιο επίκαιρο μήνυμα: ενωμένοι μπορούμε!»