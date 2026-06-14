· ΗΠΑ · Παραγουάη

Μουντιάλ 2026: Ρεκόρ τηλεθέασης στις ΗΠΑ

Ιστορικά υψηλά επίπεδα τηλεθέασης κατέγραψε ο εναρκτήριος αγώνας των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 απέναντι στην Παραγουάη.

Μουντιάλ 2026: Ρεκόρ τηλεθέασης στις ΗΠΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με στοιχεία που συνδυάζουν τις μετρήσεις των Fox Sports και Telemundo, οι οποίες μετέδωσαν την αναμέτρηση στα αγγλικά και στα ισπανικά αντίστοιχα, ο αγώνας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Παραγουάη συγκέντρωσε 24,9 εκατομμύρια τηλεθεατές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για ποδοσφαιρική μετάδοση στη χώρα.

Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «L’Équipe», η συγκεκριμένη τηλεθέαση ξεπέρασε ακόμη και το συνολικό κοινό των τελικών του NBA μεταξύ των Νιου Γιορκ Νικς και των Σαν Αντόνιο Σπερς (4-1), επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία άνοδο του ποδοσφαίρου στην αμερικανική αγορά.

Σε σύγκριση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, η τηλεθέαση στην αντίστοιχη φάση των ομίλων εμφανίζεται διπλασιασμένη, ενώ στο Fox Sports καταγράφηκε αύξηση 106% σε σχέση με τα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ στην προηγούμενη διοργάνωση.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το παιχνίδι στο SoFi Stadium παρακολούθησαν δια ζώσης 70.492 θεατές, επιβεβαιώνοντας τον ενθουσιασμό του αμερικανικού κοινού για τη διοργάνωση και την πορεία της ομάδας του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:18 SUPER LEAGUE

Στα... ραντάρ του Αστέρα Τρίπολης ο Κούτρης

20:16 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Βάζει μπροστά στο σκορ τους Γερμανούς ο Ενμέτσα

19:45 MUNDIAL

Live: Γερμανία - Κουρασάο

19:28 NBA

Η Τζένιφερ Λόπεζ πανηγύρισε έξαλλα για τους Νικς!

19:24 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Απίστευτη αποθέωση για Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη (Video+pics)

19:02 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Οι ενδεκάδες στο Γερμανία - Κουρασάο

18:56 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ρεκόρ τηλεθέασης στις ΗΠΑ

18:30 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Χαμός στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για τον Σπανούλη (pics)

18:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

39 χρόνια από το έπος του 1987: Το μήνυμα του Νίκου Γκάλη

17:51 AUTO MOTO

Formula 1: Λιούις Χάμιλτον η επιστροφή – Νικητής στη Βαρκελώνη

17:50 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Η FIFA θα αποζημιώσει τον Σομαλό διαιτητή Αρτάν

17:30 SUPER LEAGUE

«Επίσημη πρόταση της Τραμπζονσπόρ στον Παναθηναϊκό για Τσέριν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας