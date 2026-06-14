Μουντιάλ 2026: Ρεκόρ τηλεθέασης στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με στοιχεία που συνδυάζουν τις μετρήσεις των Fox Sports και Telemundo, οι οποίες μετέδωσαν την αναμέτρηση στα αγγλικά και στα ισπανικά αντίστοιχα, ο αγώνας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Παραγουάη συγκέντρωσε 24,9 εκατομμύρια τηλεθεατές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για ποδοσφαιρική μετάδοση στη χώρα.

Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «L’Équipe», η συγκεκριμένη τηλεθέαση ξεπέρασε ακόμη και το συνολικό κοινό των τελικών του NBA μεταξύ των Νιου Γιορκ Νικς και των Σαν Αντόνιο Σπερς (4-1), επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία άνοδο του ποδοσφαίρου στην αμερικανική αγορά.

Σε σύγκριση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, η τηλεθέαση στην αντίστοιχη φάση των ομίλων εμφανίζεται διπλασιασμένη, ενώ στο Fox Sports καταγράφηκε αύξηση 106% σε σχέση με τα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ στην προηγούμενη διοργάνωση.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το παιχνίδι στο SoFi Stadium παρακολούθησαν δια ζώσης 70.492 θεατές, επιβεβαιώνοντας τον ενθουσιασμό του αμερικανικού κοινού για τη διοργάνωση και την πορεία της ομάδας του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.