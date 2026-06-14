Formula 1: Λιούις Χάμιλτον η επιστροφή – Νικητής στη Βαρκελώνη

Η Ferrari «έσπασε» την κυριαρχία της Mercedes. Ο Λιούις Χάμιλτον «έσπασε» το σερί πέντε νικών του Κίμι Αντονέλι. Ο Βρετανός έμπειρος οδηγός, πανηγύρισε την πρώτη του νίκη με τη «Σκουντερία» στο grand prix της Βαρκελώνης.

Στον έβδομο αγώνα της σεζόν, ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε μια ευνοϊκή συγκυρία. Με την εγκατάλειψη του Φερνάντο Αλόνσο και το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας που ακολούθησε, μπήκε για το τελευταίο του πιτ-στοπ και βγήκε μπροστά από τον συμπατριώτη του, Τζορτζ Ράσελ. Με φρέσκα ελαστικά στη συνέχεια, ο Βρετανός «άνοιξε» τη διαφορά και έφτασε άνετα στην έβδομη νίκη της καριέρας του στη Βαρκελώνη, αλλά και στην παρθενική επιτυχία του από τότε που εντάχθηκε στη Ferrari, το 2025.

Ο Αντονέλι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω μηχανικού προβλήματος. Έτσι ο Ράσελ τερμάτισε δεύτερος. Ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις με McLaren, ανέβηκε στο βάθρο.