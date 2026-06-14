· Νιου Γιορκ Νικς

Απολαυστικός Κουζμίνσκας για Νικς: «Περήφανος που δεν συνεισέφερα κυριολεκτικά τίποτα»

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας έστειλε τα συγχαρητήριά του στους Νικς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA με έναν χιουμοριστικό τρόπο.

Απολαυστικός Κουζμίνσκας για Νικς: «Περήφανος που δεν συνεισέφερα κυριολεκτικά τίποτα»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας δεν έχασε την ευκαιρία να συγχαρεί τους Νιου Γιορκ Νικς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο NBA, θυμίζοντας παράλληλα το πέρασμά του από τον οργανισμό τη σεζόν 2016-17.

Ο Λιθουανός φόργουορντ, που αγωνίστηκε στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, προχώρησε σε μια χιουμοριστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο την επιτυχία της πρώην ομάδας του.

Με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού, ο Κουζμίνσκας εξέφρασε την περηφάνια του για την επιτυχία των Νικς, τονίζοντας παράλληλα πως αισθάνεται... υπερήφανος που δεν είχε καμία απολύτως συμβολή στην κατάκτηση του τίτλου.

Ο Κουζμίνσκας αγωνίστηκε στους Νικς τη σεζόν 2016-17, καταγράφοντας 68 συμμετοχές στο NBA, πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, όπου άφησε το δικό του στίγμα με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Η ανάρτηση του Κουζμίνσκας:

«Χαρούμενος για τους Νικς και την πόλη. Περήφανος που δεν συνεισέφερα κυριολεκτικά τίποτα σε αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά πραγματικά χαρούμενος για όλους όσοι περίμεναν τόσο καιρό γι’ αυτό».

https://www.instagram.com/p/DZkFcVBtgXg/
COMMENTS
LATEST NEWS
20:18 SUPER LEAGUE

Στα... ραντάρ του Αστέρα Τρίπολης ο Κούτρης

20:16 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Βάζει μπροστά στο σκορ τους Γερμανούς ο Ενμέτσα

19:45 MUNDIAL

Live: Γερμανία - Κουρασάο

19:28 NBA

Η Τζένιφερ Λόπεζ πανηγύρισε έξαλλα για τους Νικς!

19:24 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Απίστευτη αποθέωση για Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη (Video+pics)

19:02 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Οι ενδεκάδες στο Γερμανία - Κουρασάο

18:56 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ρεκόρ τηλεθέασης στις ΗΠΑ

18:30 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: Χαμός στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για τον Σπανούλη (pics)

18:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

39 χρόνια από το έπος του 1987: Το μήνυμα του Νίκου Γκάλη

17:51 AUTO MOTO

Formula 1: Λιούις Χάμιλτον η επιστροφή – Νικητής στη Βαρκελώνη

17:50 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Η FIFA θα αποζημιώσει τον Σομαλό διαιτητή Αρτάν

17:30 SUPER LEAGUE

«Επίσημη πρόταση της Τραμπζονσπόρ στον Παναθηναϊκό για Τσέριν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας