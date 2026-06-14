Απολαυστικός Κουζμίνσκας για Νικς: «Περήφανος που δεν συνεισέφερα κυριολεκτικά τίποτα»

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας δεν έχασε την ευκαιρία να συγχαρεί τους Νιου Γιορκ Νικς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο NBA, θυμίζοντας παράλληλα το πέρασμά του από τον οργανισμό τη σεζόν 2016-17.

Ο Λιθουανός φόργουορντ, που αγωνίστηκε στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, προχώρησε σε μια χιουμοριστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο την επιτυχία της πρώην ομάδας του.

Με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού, ο Κουζμίνσκας εξέφρασε την περηφάνια του για την επιτυχία των Νικς, τονίζοντας παράλληλα πως αισθάνεται... υπερήφανος που δεν είχε καμία απολύτως συμβολή στην κατάκτηση του τίτλου.

Ο Κουζμίνσκας αγωνίστηκε στους Νικς τη σεζόν 2016-17, καταγράφοντας 68 συμμετοχές στο NBA, πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, όπου άφησε το δικό του στίγμα με τη φανέλα της ΑΕΚ.

Η ανάρτηση του Κουζμίνσκας:

«Χαρούμενος για τους Νικς και την πόλη. Περήφανος που δεν συνεισέφερα κυριολεκτικά τίποτα σε αυτό το πρωτάθλημα. Αλλά πραγματικά χαρούμενος για όλους όσοι περίμεναν τόσο καιρό γι’ αυτό».