ΝΒΑ: Πρόταση των Σέλτικς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Οι Νικς είναι πρωταθλητές του ΝΒΑ. Η σεζόν στο… μαγικό κόσμο ολοκληρώθηκε αγωνιστικά και πλέον περνάμε στην off season. Εκεί όπου οι ομάδες «χτίζονται» για την επόμενη περίοδο. Με τους Μπόστον Σέλτικς να θέλουν να κάνουν την σπουδαία κίνηση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Όπως αποκάλυψε ο Μπιλ Σίμονς στο «The Ringer», οι «Κέλτες» άρχισαν συζητήσεις με τους Μιλγουόκι Μπακς για τον «Greek Freak». Στο ρεπορτάζ που μετέφερε, τόνισε πως οι συζητήσεις άρχισαν την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς να γνωρίζει λεπτομέρειες για την ανταλλαγή που πρότεινε η Βοστώνη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι δεδομένα ένας απ’ τους πιο περιζήτητους αστέρες στο ΝΒΑ. Πέρα από τους Σέλτικς, ήδη έχει συνδεθεί με τους Μαϊάμι Χιτ, τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Χωρίς να αποκλείονται εκπλήξεις.