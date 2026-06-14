Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Η FIFA θα αποζημιώσει τον Σομαλό διαιτητή Αρτάν

Ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες για να διαιτητεύσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα λάβει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά.

Ο Αρτάν ανακρίθηκε για 11 ώρες από τις αμερικανικές αρχές μετανάστευσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι τη Δευτέρα, προτού του ειπωθεί ότι δεν θα του επιτραπεί η είσοδος στη χώρα, αφού απορρίφθηκε το διπλωματικό του διαβατήριο και η αμερικανική βίζα απλής εισόδου.

Ένας κυβερνητικός αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν του επετράπη η είσοδος στη χώρα λόγω φερόμενης «σύνδεσης με ύποπτα μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων».

Ο Αρτάν είπε ότι ανακρίθηκε από συνοριακούς αξιωματούχους σχετικά με τους δεσμούς του με τη σομαλική μαχητική ομάδα Al Shabab, στους οποίους είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την οργάνωση.

Αφού επιβιβάστηκε ξανά σε αεροπλάνο για την Τουρκία, ο Αρτάν έλαβε βοήθεια από αξιωματούχους της FIFA στην Κωνσταντινούπολη πριν επιβιβαστεί σε πτήση για την πρωτεύουσα της Σομαλίας, Μογκαντίσου.

Πηγές ανέφεραν στο BBC Sport ότι παρόλο που ο Αρτάν δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η FIFA έχει δεσμευτεί να καταβάλει τον μισθό του.

Ο Αρτάν, ο διαιτητής της χρονιάς της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) για το 2025, προσκλήθηκε μερικές ημέρες αργότερα να διαιτητεύσει το Super Cup της UEFA (Παρί Σεν Ζερμέν-Άστον Βίλα) στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, στις 12 Αυγούστου.

Ο Αρτάν είχε μια χρονιά που θα θυμάται το 2025, καθώς έγινε ο πρώτος Σομαλός που ανέλαβε τη διεύθυνση τελικού ηπειρωτικού ποδοσφαίρου. Τον Ιούνιο του περασμένου έτους διαιτήτευσε τον επαναληπτικό αγώνα της Πίραμιντς στον τελικό του Αφρικανικού Champions League επί των Μαμελόντι Σανταουνς.

Η FIFA είχε ορίσει τον Αρτάν στο Παγκόσμιο Κύπελλο U-20 στη Χιλή, όπου διηύθυνε τρεις αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του μικρού τελικού. Στο τέλος της χρονιάς, διαιτήτευσε δύο αγώνες ομίλων στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, έχοντας επίσης διαιτητεύσει το τουρνουά το 2024.