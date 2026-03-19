Μπέτις-Παναθηναϊκός: Οι «11» στο μυαλό του Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ φαίνεται να έχει κατασταλάξει στο αγωνιστικό του πλάνο, για τον αποψινό επαναληπτικό της Σεβίλλης, με τον Ισπανό τεχνικό να ξέρει καλά τι πρέπει να κάνει η ομάδα του για να πετύχει την υπέρβαση.

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού του Παναθηναϊκού φτάνει στο τέλος της.

Απόψε οι «πράσινοι» δίνουν στη Σεβίλλη τον πιο σημαντικό ευρωπαϊκό τους αγώνα των τελευταίων ετών.

Στην ομάδα του «τριφυλλιού» γνωρίζουν πολύ καλά τις δυσκολίες της αποστολής, παρά το γεγονός πως έχουν ταξιδέψει στην Ισπανία έχοντας στις αποσκευές τους το 1-0 του πρώτου αγώνα με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βισέντε Ταμπόρδα.

Τη στιγμή που στο «στρατόπεδο» της Μπέτις, η οποία παραμένει το φαβορί για την πρόκριση, φαίνεται πως η πίεση έχει χτυπήσει… κόκκινο, στον Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι πιο… ήρεμα. Μπορεί οι «πράσινοι» να είναι το αουτσάιντερ για την πρόκριση στους «8» του Europa League, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει πίστη και ψυχολογία για την υπέρβαση.

Με τον Ράφα Μπενίτεθ να «κουβαλάει» στις πλάτες του μια εντυπωσιακή παράδοση και κόντρα στη Μπέτις, αλλά και γενικά σε νοκ άου φάσεις, το τεχνικό επιτελείο της ομάδας του «τριφυλλιού» έχει ολοκληρώσει τα αγωνιστικά του πλάνα.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν αναμένεται να προβεί σε πολλές αλλαγές σε σχέση με τον πρώτο αγώνα του ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να μην αλλάζει νοοτροπία αναφορικά με την αγωνιστική του προσέγγιση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μια πιθανή ενδεκάδα είναι η εξής:

Ο Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, ο Κυριακόπουλος αριστερά, ο Καλάμπρια δεξιά, τριάδα στην άμυνα θα είναι οι Κάτρης, Ίνγκασον, με τον Ερνάντεθ να μοιάζει πως έχει περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με τον Τουμπά, στα χαφ θα είναι οι Ρενάτο Σάντσεθ και Τάσος Μπακασέτας και πίσω από τον Τεττέη θα είναι από αριστερά ο Βισέντε Ταμπόρδα και δεξιά ο Φακούντο Πελίστρι.