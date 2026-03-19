Μπέτις – Παναθηναϊκός: Το μήνυμα των «πράσινων» στους οπαδούς για τη ρεβάνς

Λίγες ώρες πριν από τη ρεβάνς με την Μπέτις στο «Καρτούχα» (19/3, 22:00), ο Παναθηναϊκός δημοσιοποίησε οδηγίες προς τους φιλάθλους του που βρίσκονται στην Ισπανία.

Οι «πράσινοι» αγωνίζονται το βράδυ της Πέμπτης στην Ανδαλουσία, έχοντας αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League χάρη στη νίκη με 1-0 απέναντι στη Μπέτις στο ΟΑΚΑ.

Ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης, η ΠΑΕ ενημέρωσε τον κόσμο της ομάδας που θα δώσει το «παρών» στο «Καρτούχα», παρέχοντας τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την παρουσία τους στο γήπεδο.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας μας, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για τον αποψινό αγώνα της φάσης των «16» του UEFA Europa League κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις στο «La Cartuja de Sevilla» τα εξής:

– Το σημείο συνάντησης των φιλάθλων μας μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ. Ώρα συνάντησης έχει οριστεί από τις 16:30.

– Η αναχώρηση για το γήπεδο θα γίνει στις 18:00 με συνοδεία της αστυνομίας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τον ίδιο τρόπο, θα γίνει η επιστροφή στο αρχικό σημείο συνάντησης.

– Στο γήπεδο αυτό επιτρέπονται τσάντες με μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος σακιδίου Α4. Δεν υπάρχει δυνατότητα φύλαξης αντικειμένων.

– Είναι απαραίτητο να έχετε μαζί σας ταυτότητα ή διαβατήριο.

– Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση λέιζερ, βεγγαλικών, πυρσών και καπνογόνων.

– Η ισπανική αστυνομία είναι ιδιαίτερα αυστηρή με τους ελέγχους και αν βρεθεί κάτι παράνομο, θα απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο και θα επιβληθεί πρόστιμο έως 60.000 ευρώ.

Απαντες οφείλουν να είναι προσεκτικοί στη συμπεριφορά τους».