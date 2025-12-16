ΝΒΑ: Ο Φλαγκ έγραψε ιστορία και άφησε πίσω του τον Λεμπρόν Τζέιμς (vids)

Οnsports Τeam

Το νέο… αίμα του ΝΒΑ είναι εδώ με τον παίκτη των Ντάλας Μάβερικς να «μαγεύει» για μία ακόμα βραδιά και να γίνεται ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της Λίγκας που σημειώνει 40 πόντους.

Οι Ντάλας Μάβερικς μπορεί να ηττήθηκαν από τους Γιούτα Τζαζ στην παράταση, με 140-133, αλλά αυτό δε μειώνει σε τίποτα το νέο εντυπωσιακό επίτευγμα του Κούπερ Φλαγκ, ο οποίος έγραψε και πάλι ιστορία.

Πιο συγκεκριμένα, ο 18χρονος γκαρντ των Μάβερικς σημείωσε 42 πόντους καταγράφοντας το ρεκόρ των περισσότερων πόντων από παίκτη στην ηλικία του σε ένα παιχνίδι.

Ο Κούπερ Φλαγκ γεννήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2006 και αναδείχθηκε Νο1 στο draft του 2025 από τους Ντάλας Μάβερικς, προερχόμενος από μια εξαιρετική σεζόν με τους Ντουκ Μπλου Ντέβιλς και φρόντισε να καταθέσει από νωρίς τα διαπιστευτήριά του στον «μαγικό» κόσμο του ΝΒΑ.

Με παρακαταθήκη του τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στο Κολλέγιο, είχε έβαζε 19,2 πόντους, μάζευε 7,5 ριμπάουντ και μοίραζε 4,2 ασίστ ανά παιχνίδι, ξεκίνησε με… φόρα στη rookie του χρονιά και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες είχε καταφέρει, για πρώτη φορά, να βάλει το όνομά του στην ίδια πρόταση με αυτά των Κόμπι Μπράιαντ και Λεμπρόν Τζέιμς, καθώς είχε γίνει ο νεότερος παίκτης στην ιστορία που σκόραρε 20 και πλέον πόντους σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια.