ΠΑΕ ΑΕΚ: «Η Μάνα αποτελεί το πιο Ιερό πρόσωπο - Καλό ταξίδι στη Ρένα Μαρινάκη»

Onsports Team

Βαρύ πένθος από χθες στην οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη, απεβίωσε τη Δευτέρα (15/12) στην οικία της, με την κηδεία να είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης (17/12, 12:00).

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έκανε το πρωί της Τρίτης (16/12) ανάρτηση με συλλυπητήριο μήνυμα στο οποίο αναφέρει: «Η Μάνα αποτελεί το πιο Ιερό πρόσωπο. Καλό ταξίδι στη Ρένα Μαρινάκη».