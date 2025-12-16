Ομάδες

ΠΑΕ ΑΕΚ: «Η Μάνα αποτελεί το πιο Ιερό πρόσωπο - Καλό ταξίδι στη Ρένα Μαρινάκη»
Onsports Team 16 Δεκεμβρίου 2025, 09:10
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ

ΠΑΕ ΑΕΚ: «Η Μάνα αποτελεί το πιο Ιερό πρόσωπο - Καλό ταξίδι στη Ρένα Μαρινάκη»

Συλλυπητήρια ανάρτηση της ΑΕΚ για την απώλεια της Ειρήνης Μαρινάκη.  

Βαρύ πένθος από χθες στην οικογένεια του Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του.

Η Ειρήνη Μαρινάκη, σύζυγος του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη, απεβίωσε τη Δευτέρα (15/12) στην οικία της, με την κηδεία να είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης (17/12, 12:00).

Η ΠΑΕ ΑΕΚ έκανε το πρωί της Τρίτης (16/12) ανάρτηση με συλλυπητήριο μήνυμα στο οποίο αναφέρει: «Η Μάνα αποτελεί το πιο Ιερό πρόσωπο. Καλό ταξίδι στη Ρένα Μαρινάκη».



