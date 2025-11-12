ΣΟΚ με Έβανς: Τραυματίστηκε, αποχώρησε υποβασταζόμενος και πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις

Onsports Team

Ούτε δύο λεπτά από τη στιγμή που πάτησε το παρκέ του ΣΕΦ, ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο... παγώνοντας όλο το ΣΕΦ και όλη τη φίλαθλη Ελλάδα.

Η ατυχία του Κίναν Έβανς δεν έχει τελειωμό: Ο Αμερικανός άσος αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, πιάνοντας το αριστερό του πόδι, «παγώνοντας» το ΣΕΦ.

Σε μια ανύποπτη φάση και χωρίς να έχει επαφή με αντίπαλο, ο Έβανς, όπως φαίνεται δεν πάτησε καλά το πόδι του, πιάνοντας το χαμηλά, από τους πόνους.

Ο 27χρονος γκαρντ κατά την αποχώρηση του για τα αποδυτήρια φώναζε «no way» αρκετές φορές, με τον νέο τραυματισμό του Αμερικανού να «παγώνει» το ΣΕΦ και τους παίκτες των δυο ομάδεν να δείχνουν την απόγνωση τους.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού αποχώρησε άμεσα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και συνοδευόμενος από ανθρώπους της ομάδας και του ιατρικού επιτελείου πήγε σε κεντρικό νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις.