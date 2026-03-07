ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0: Έκανε τη δουλειά της κι έπιασε ξανά κορυφή!

INTIME SPORTS

Η ΑΕΚ έπαιξε… τόσο όσο για να λυγίσει την ΑΕΛ με γκολ του Αρόλντ Μουκουντί, πάτησε ξανά κορυφή στη Super League και περιμένει το αποτέλεσμα του κυριακάτικου (08/03) ντέρμπι, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Μετά το «στραβοπάτημα» στον Βόλο, η «Ένωση» επέστρεψε στα θετικά αποτέλεσμα.

«Χρυσός» σκόρερ ήταν ο Μουκουντί, ο οποίος με κοντινή προβολή διαμόρφωσε το αποτέλεσμα από το 5ο λεπτό.

Η ΑΕΚ ξέφυγε στο +3 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και περιμένει το αποτέλεσμα του ντέρμπι της Κυριακής (08/03) για να μάθει αν και ποιον θα έχει συγκάτοικο στην κορυφή.

Ο Γιόβιτς αστόχησε σε πέναλτι στο 56’, ενώ στις καθυστερήσεις ο Πολυχρόνης είχε πάρει πίσω πέναλτι σε ανατροπή του Ελίασον.

Κάπως έτσι οι «κιτρινόμαυροι» δεν κατάφεραν να «καθαρίσουν» το ματς και πήραν το «τρίποντο» με λίγο… άγχος σε ένα ματς, πάντως, που δεν απειλήθηκε ουσιαστικά.

Πλέον, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς (ήταν τιμωρημένος και δεν έκατσε στον πάγκο) στρέφει την προσοχή της στην Ευρώπη, καθώς την ερχόμενη Πέμπτη (12/03) αντιμετωπίζει την Τσέλιε στη Σλοβενία.

Η εξέλιξη του ΑΕΚ - ΑΕΛ

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι κι έδειξε την επιθυμία να πετύχει ένα γρήγορο γκολ που θα απλοποιούσε την κατάσταση. Τα κατάφερε με τον Μουκουντί, ο οποίος με κοντινή προβολή στο 5ο λεπτό άνοιξε το σκορ.

Οι «κιτρινόμαυροι» κυριάρχησαν στο πρώτο 15λεπτο, όπου πέρα από το τέρμα, έχει ακόμα 2-3 καλές στιγμές. Μετά το 20ο λεπτό, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε, με την ΑΕΛ να προσπαθεί να γίνει απειλητική, χωρίς όμως να καταφέρει να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία.

Στο 40ο λεπτό, η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 2-0, αλλά ο Γιόβιτς πλάσαρε υπό πίεση, με τον Αναγνωστόπουλο να αποκρούει. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ ανέτρεψε τον Ελίασον στις καθυστερήσεις, με τον Πολυχρόνη να δίνει το πέναλτι. Μετά από παρέμβαση του VARίστα, Ευαγγέλου, είδε τη φάση στο μόνιτορ κι άλλαξε την απόφασή του.

Οι «κιτρινόμαυροι» διατήρησαν την κατοχή και μετά την ανάπαυλα, πιέζοντας για ένα δεύτερο γκολ. Έφτασαν μια… ανάσα από το να το πετύχουν, καθώς στο 54’ ο Κοϊτά κέρδισε πέναλτι από τον Μπατουμπινσικά, ο οποίος τον πάτησε εντός περιοχής.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Γιόβιτς, ο οποίος, όμως, δεν μπόρεσε να χρηστεί σκόρερ, καθώς ο Αναγνωστόπουλος βρήκε τη γωνία και με ωραία επέμβαση κράτησε «ζωντανή» την ΑΕΛ. Ο Παντελίδης, βλέποντας ότι η ομάδα του έμεινε στο ματς έκανε πιο επιθετική την ομάδα του στο 71’, βγάζοντας τον στόπερ (βλ. Ρόσιτς) για να βάλει μεσοεπιθετικό (βλ. Χατζηστραβό).

Η ομάδα της Λάρισας προσπάθησε με αυτό τον τρόπο να αποβάλει τον παθητικό ρόλο που είχε στο ματς κι ένα λεπτό μετά την αλλαγή έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της, με τον Σαγάλ να σουτάρει άσχημα από πολύ καλή θέση εντός περιοχής.

Οι «κιτρινόμαυροι» διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι στο 79ο λεπτό, έπειτα από ακούσιο χέρι του Μούργου μέσα στην περιοχή των «βυσσινί». Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν διαχείριση του αγώνα και μολονότι δέχθηκε πίεση, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από τους φιλοξενούμενους μέχρι το τελικό σφύριγμα.