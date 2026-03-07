GBL: «100άρα» ο Άρης, επέστρεψε από το -11 το Περιστέρι | Η βαθμολογία

INTIME SPORTS

Ο Άρης «διέλυσε» το Μαρούσι, ενώ το Περιστέρι επέστρεψε το -11 για να επικρατήσει του Πανιωνίου, σε παιχνίδια της 20ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.

Με τέσσερις αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία το Σάββατο (07/03).

Στο παιχνίδι που διεξήχθη νωρίς το μεσημέρι, η ΑΕΚ έδειξε ότι δεν επηρεάστηκε από τη διακοπή και με εντυπωσιακή εμφάνιση επικράτησε 102-85 του Προμηθέα στη SUNEL Arena.

Η Καρδίτσα έβαλε… φρένο στο αρνητικό σερί της και πανηγύρισε ξανά, μετά από 8 σερί ήττες. Η ομάδα της Θεσσαλίας επικράτησε 103-77 της Μυκόνου. Εντυπωσιακός ήταν κι ο Άρης, ο οποίος «διέλυσε» 102-76 το Μαρούσι, έχοντας 14/26 τρίποντα.

Το Περιστέρι άλλαξε άρδην την εικόνα του μετά την ανάπαυλα κι επιστρέφοντας από το -11, νίκησε 82-74 τον Πανιώνιο.

H 20η αγωνιστική της GBL

Σάββατο 7 Μαρτίου

ΑΕΚ – Προμηθέας 102-85

Καρδίτσα – Μύκονος 103-77

Περιστέρι – Πανιώνιος 82-74

Άρης – Μαρούσι 102-76

Κυριακή 8 Μαρτίου

13:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00 Ηρακλής – Παναθηναϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

ΡΕΠΟ: Κολοσσός Ρόδου

Η βαθμολογία

Ολυμπιακός 36 (18) Παναθηναϊκός 33 (18) ΑΕΚ 32 (18) ΠΑΟΚ 27 (16) Άρης 27 (17) Περιστέρι 27 (18) Μύκονος 25 (18) Ηρακλής 24 (17) Προμηθέας Π. 24 (18) Καρδίτσα 24 (19) Πανιώνιος 23 (18) Κολοσσός Ρ. 23 (18) Μαρούσι 23 (19)

*σε παρένθεση οι αγώνες