Ερνάντεθ: «Να μπούμε καλά στο ματς και να βάλουμε γρήγορο γκολ»

Onsports Team

Ο Ισπανός αμυντικός του Παναθηναϊκού μίλησε για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει τα play offs για το «τριφύλλι».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χάβι Ερνάντεθ στη Nova:

«Η ομάδα κάνει μια σειρά καλών παιχνιδιών. Αυτό οφείλεται στην καλή δουλειά που κάνουμε τόσο αμυντικά, όσο επιθετικά. Προσβλέπουμε τη νίκη απέναντι στην πέμπτη ομάδα της βαθμολογίας.

Πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια γραμμή, θα πρέπει να μπούμε καλά και να πετύχουμε ένα γρήγορο γκολ. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να κατακτήσουμε τους τρεις βαθμούς.

Το σύστημα που αγωνιζόμαστε, το γνωρίζω. Έχω αγωνιστεί αρκετές φορές. Παράλληλα, όλοι με έχουν βοηθήσει στην προσαρμογή μου. Πάνω από όλα, ο Ράφα Μπενίτεθ που με βοηθάει για το πώς να σταθώ.

Γνωρίζω αρκετά καλά τη Μπέτις, έχω και φίλους που παίζουν στην ομάδα αυτή. Μάχεται για να μπαίνει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θέλει να κρατηθεί στο top-5 ενός δύσκολου πρωταθλήματος. Εμείς έχουμε μια μεγάλη ομάδα με καλή δομή. Θα δώσουμε τη μάχη μας για να ξεπεράσουμε αυτόν τον αντίπαλο».