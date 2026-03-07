Ομάδες

«Πέταξε» στα 6.06μ. ο Εμμανουήλ Καραλής
Onsports Team 07 Μαρτίου 2026, 23:10
Ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του επί κοντώ, κατέκτησε το διεθνές μίτινγκ «Perche Elite Tour Rouen» - Προσπάθησε για νέο Πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά για λίγο δεν τα κατάφερε.

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Λίγο καιρό μετά το εντυπωσιακό 6.17μ. της Παιανίας, αγωνίστηκε στη Ρουέν της Γαλλίας. Στο διεθνές μίτινγκ «Perche Elite Tour Rouen». Κι εκεί ο «Μανόλο» κατέκτησε με άνεση την πρώτη θέση.

Ο Έλληνας επικοντιστής έκανε 6.06μ. Χωρίς να δυσκολευτεί καθόλου πέρασε το αρχικό ύψος των 5.55. Εν συνεχεία έγινε το ίδιο με τα 5.70. Άφησε τα 5.80 και με την πρώτη πέρασε τα 5.90μ.

Με την πρώτη προσπάθεια πέρασε και τα 6.06μ. Ο Γκούροεμσεν ανακοίνωσε πως δεν θα συνεχίσει κι έτσι ο «Μανόλο» άφησε τα 6.12. Πήγε απ’ ευθείας στα 6.20 για νέο Πανελλήνιο ρεκόρ. Έκανε δύο άλματα χωρίς να τα καταφέρει. Ειδικά στο ένα για λίγο, καθώς ακούμπησε τον πήχη με το στήθος στην κάθοδο.

 

 



