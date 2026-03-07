Ομάδες

Βόλεϊ Γυναικών: Ιστορικό Κύπελλο για τον Πανιώνιο
Onsports Team 07 Μαρτίου 2026, 23:22
ΣΠΟΡ / Πανιώνιος

Βόλεϊ Γυναικών: Ιστορικό Κύπελλο για τον Πανιώνιο

Οι «κυανέρυθρες» κατέκτησαν το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας τους, επικρατώντας 3-1 σετ του ΑΟ Θήρας στον μεγάλο τελικό της Χαλκίδας.

Ιστορικό Κύπελλο για τον ιστορικό Πανιώνιο! Οι «κυανέρυθρες» πανηγύρισαν πανάξια την κατάκτηση του τροπαίου στο βόλεϊ γυναικών. Επικρατώντας στον τελικό στο κλειστό γυμναστήριο της Κανήθου «Τάσος Καμπούρης», με 3-1 σετ του ΑΟ Θήρας.

Αυτή ήταν η δεύτερη συμμετοχή της ομάδας της Νέας Σμύρνης σε τελικό Κυπέλλου, καθώς εκεί είχε βρεθεί και την περασμένη σεζόν. Με τη διαφορά πως τώρα δεν αντιμετώπισε προβλήματα και έφτασε στη θριαμβευτική νίκη.

Ο Πανιώνιος πήρε τα δύο πρώτα σετ με χαρακτηριστική άνεση, 25-17 και 25-15. Το τρίτο σετ ο ΑΟ Θήρας το πάλεψε, το έκανε ντέρμπι και στο τέλος κατάφερε να το κατακτήσει με 27-25. Το τέταρτο σετ έκρινε και τον τίτλο, με τις «κυανέρυθρες» να επικρατούν 25-20 και να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του τροπαίου.

Τα σετ: 17-25, 15-25, 27-25, 20-25

 

Οι νικήτριες ομάδες:

1999: Βριλήσσια

2000: Βριλήσσια

2001: Πανελλήνιος

2002: ΖΑΟΝ

2003: Βριλήσσια

2004: Βριλήσσια

2005: Παναθηναϊκός

2006: Παναθηναϊκός

2007: Ματαιώθηκε

2008: Παναθηναϊκός

2009: Παναθηναϊκός

2010: Παναθηναϊκός

2011: Ολυμπιακός

2012: Ολυμπιακός

2013: Ολυμπιακός

2014: Ολυμπιακός

2015: Ολυμπιακός

2016: Ολυμπιακός

2017: Ολυμπιακός

2018: Ολυμπιακός

2019: Ολυμπιακός

2020: -

2021: ΠΑΟΚ

2022: Παναθηναϊκός

2023: ΑΕΚ

2024: Ολυμπιακός

2025: Ολυμπιακός

2026: Πανιώνιος

 

 



