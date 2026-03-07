ΟΦΗ: Στο Βόλο χωρίς Νους και Καραχάλιο, επιστρέφει ο Μπόρχα

Onsports Team

Η αποστολή της ομάδας της Κρήτης για το κρίσιμο ματς στο Πανθεσσαλικό, αναφορικά με τις θέσεις 5-8.

Με προπόνηση στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, η ομάδα του ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία ενόψει του κυριακάτικου (8/3, 17:00) παιχνιδιού με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Χρήστος Κόντης δεν μπορεί να υπολογίζει, ουσιαστικά, σε δύο ποδοσφαιριστές του: στον Τιάγκο Νους ο οποίος είναι τιμωρημένος και στον Ζήση Καραχάλιο που προέρχεται από τραυματισμό και συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα. Αντίθετα, επιστρέφει ο Μπόρχα Γκονζάλες που ήταν ανέτοιμος και δεν έπαιξε μεσοβδόμαδα στην ήττα από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο Κόντης συμπεριέλαβε στην αποστολή τους:

Λίλο, Χριστογεώργο, Κατσίκα, Γκονζάλες, Μαρινάκη, Χατζηθεοδωρίδη, Αθανασίου, Κωστούλα, Λαμπρόπουλο, Χριστόπουλο, Πούγγουρα, Κρίζμανιτς, Κανελλόπουλο, Μπαϊνοβιτς, Ανδρούτσο, Αποστολάκη, Νέιρα, Φούντα, Ρομάνο, Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκη, Σαλσίδο και Ισέκα.