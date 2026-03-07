Πόλο: Ιστορική πρόκριση του Παναθηναϊκού στα προημιτελικά του Eurocup

Onsports Team

Οι «πράσινοι» απέκλεισαν στα πέναλτι την Γιαντράν στο Μαυροβούνιο και πανηγυρίζουν τη συμμετοχή τους στους «8» της διοργάνωσης.

Σπουδαία επιτυχία του Παναθηναϊκού στο πόλο ανδρών. Οι «πράσινοι» πήραν την πρόκριση στο Μαυροβούνιο απέναντι στην Γιαντράν και συνεχίζουν στα προημιτελικά του Eurocup. Έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα, Άντριαν Ουάινμπεργκ, καθώς η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι.

Το «τριφύλλι» είχε τη νίκη με 1 γκολ διαφορά από την Αθήνα. Στο ματς του Μαυροβουνίου η ομάδα του Μάζη ήταν ανώτερη και είχε την κατάσταση στα χέρια της. Μάλιστα βρέθηκε μπροστά με 14-16 στην τελική ευθεία του ματς, αλλά οι γηπεδούχοι με γκολ στην τελευταία τους επίθεση επικράτησαν 18-17.

Οι «πράσινοι» δεν σκόραραν στα τελευταία δευτερόλεπτα κι έτσι τα πάντα θα κρίνονταν στη… ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι.

Εκεί ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού έδειξε την μεγάλη του αξία. Παρότι η ομάδα του άρχισε άστοχα τη διαδικασία, απέκρουσε δύο εκτελέσεις των Μαυροβούνιων και με σκορ 22-22 (18-17 κ.δ.) «σφραγίστηκε» η πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Τα οκτάλεπτα: 6-6, 2-3, 5-5, 5-3 / πέναλτι 4-5.

Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι (Βλαντιμίρ Γκοΐκοβιτς): Άντριτς, Χόλοντ, Στούπαρ, Γιάνοβιτς 7, Βούγιοβιτς 1, Βαλέρα Καλατράβα 4, Μερκούλοφ 1, Στραχίνια Γκοΐκοβιτς 3, Λάζιτς, Σλάντοβιτς, Ματιγιάσεβιτς, Βασίλιε Ράντοβιτς 2, Ίλια Ράντοβιτς, Βράνες.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου 3, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης 1, Κουρούβανης, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 5, Κοπελιάδης 1, Μπαντίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.