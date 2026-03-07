Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, κινδυνεύει για τα play offs Άρης

Onsports Team

Η Ένωση είναι στο +3 πριν από το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, τη στιγμή που οι Θεσσαλονικείς… τρέχουν για να αποφύγουν προβλήματα με τις θέσεις 5-8 – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Με δύο αναμετρήσεις… άνοιξε η αυλαία της 24ης αγωνιστικής στη Super League. Η ΑΕΚ που ήταν το μεγάλο φαβορί, έκανε το «καθήκον» της κόντρα στην ΑΕΛ επικρατώντας 1-0. Αποτέλεσμα που τη στέλνει στους 56 βαθμούς και την μοναξιά της κορυφής.

Πλέον, η Ένωση θα ευνοηθεί όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Θα μείνει μόνη πρώτη σε περίπτωση ισοπαλίας, ενώ θα έχει προβάδισμα τριών βαθμών από ηττημένο αν υπάρξει τέτοιος.

Στη Θεσσαλονίκης ο Άρης με δύο χαμένα πέναλτι έμεινε στο 0-0 κόντρα στον Ατρόμητο. Αποτέλεσμα που τον κάνει να αγωνιά πλέον για τις θέσεις 5-8. Οι «κιτρινόμαυροι» είναι έκτοι με 29 βαθμούς, αλλά έχουν στο -1 τον Ατρόμητο και τον ΟΦΗ, ενώ στο -2 τον Βόλο. Η ομάδα της Μαγνησίας υποδέχεται τους Κρητικούς στο Πανθεσσαλικό.

SUPER LEAGUE – 24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 7 Μαρτίου

Άρης – Ατρόμητος 0-0

ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0

Κυριακή 8 Μαρτίου

16:00 Asteras Aktor – Πανσερραϊκός Novasports Prime

17:00 Βόλος – ΟΦΗ Cosmote Sport 1

19:00 Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός Novasports Prime

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Cosmote Sport 1

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:00 Παναιτωλικός – Κηφισιά Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α.Ε.Κ. 56 (24αγ.)

Π.Α.Ο.Κ. 53

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 53

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 42

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 39

ΑΡΗΣ 29 (24αγ.)

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 28 (24αγ.)

Ο.Φ.Η. 28

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 27

ΚΗΦΙΣΙΑ 24

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 21

ΑΕΛ NOVIBET 21 (24αγ.)

ASTERAS AKTOR 16