Γιουλ για το buzzer-beater κόντρα στον Ολυμπιακό: «Είναι το πιο όμορφο σουτ»

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζονται για μία ακόμα σπουδαία αναμέτρηση με τον αρχηγό των Μαδριλένων να θυμάται το τεράστιο σουτ μπροστά στον Φαλ που χάρισε στην ομάδα του τον τίτλο της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεάλ στο ΣΕΦ για την 35η αγωνιστική της Euroleague σε μια κρίσιμη αναμέτρηση και για τις δυο ομάδες.

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης δηλώσεις έκανε ο Σέρχιο Γιουλ ο οποίος έχει φάει με το… κουτάλι αυτά τα παιχνίδια και όπως είναι φυσιολογικό στάθηκε στο σουτ εκείνο, μπροστά στον Μουστάφα Φαλ, με το οποίο η Ρεάλ είχε πανηγυρίσει την τελευταία της Ευρωλίγκα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είναι το όμορφο σουτ για μένα προφανώς. Υπέφερα από τον Ολυμπιακό πολύ με τον Σπανούλη και τον Πρίντεζη να κερδίζουν επίσης την ςEuroleague, αλλά αυτό το σουτ το 2023 στο Κάουνας θα μείνει για πάντα»