· Ολυμπιακός

Βεζένκοφ: «Δεν ξεχνάμε τι έγινε στο Κάουνας»

Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού μίλησε για τον τελικό με τη Ρεάλ και τόνισε πως υπάρχει διαφορετική προσέγγιση συγκριτικά με τρία χρόνια πριν.

Βεζένκοφ: «Δεν ξεχνάμε τι έγινε στο Κάουνας»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όσα είπε στη Nova:

«Κοιτάμε την ομάδα μας, την έχουμε πατήσει στο παρελθόν. Δεν ξεχνάμε τι έγινε στο Κάουνας το 2023, όταν πήγαμε με ψηλά τη.. μύτη. Τώρα είμαστε πιο ώριμοι και πάμε αποφασισμένοι».

Για τον ημιτελικό με τη Φενέρ και τη Ρεάλ: «Μπήκαμε δυναμικά, βάλαμε τους κανόνες μας στην άμυνα, στην επίθεση δεν ήμασταν τόσο καλοί. Αύριο θα δούμε σύνθετες άμυνες, θα είναι διαφορετική κατάσταση. Θυμόμαστε τι είχε γίνει στο Κάουνας και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός: «Να μοιράσουμε την μπάλα, να παίξουμε το μπάσκετ μας, να διαβάσουμε την άμυνα και να παίξουμε καλύτερα από χθες».

COMMENTS
LATEST NEWS
21:17 MUNDIAL

Αυτούς επέλεξε ο Δώνης για την αποστολή της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

21:12 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Δεν έχουμε στο μυαλό μας τον τίτλο του φαβορί - Δεν μετράει με τι πεντάδα αρχίζεις»

21:10 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Οι διαιτητές του τελικού

20:51 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στα προκριματικά του Champions League

20:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ: Εκτός τελικού Κυπέλλου ο Ιωαννίδης – Διαθέσιμος ο Βαγιαννίδης

20:44 SUPER LEAGUE

Ξεκαθαρίζει το μέλλον του Γιαννούλη - Ενδιαφέρον από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

20:34 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Μαλεντόν: «Θα είναι πόλεμος ο τελικός με τον Ολυμπιακό»

20:33 ΣΠΟΡ

Πόλο: Ο Παναθηναϊκός «βύθισε» τον Απόλλωνα Σμύρνης και προκρίθηκε στους τελικούς (vid)

20:28 EUROLEAGUE

Καμπάτσο: «Ο Ολυμπιακός είναι επικίνδυνη ομάδα, να παλέψουμε για κάθε μπάλα»

20:27 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026, Παπανικολάου: «Δεν υπάρχουν παιχνίδια εκδίκησης -Να φτάσουμε στον τίτλο»

20:22 SUPER LEAGUE

Σοκαριστικές οι εικόνες από το τροχαίο που είχε ο Οικονόμου (pics)

20:19 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Πώς θα βρεθούν οι φίλαθλοι Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας