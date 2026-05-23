Βεζένκοφ: «Δεν ξεχνάμε τι έγινε στο Κάουνας»

Όσα είπε στη Nova:

«Κοιτάμε την ομάδα μας, την έχουμε πατήσει στο παρελθόν. Δεν ξεχνάμε τι έγινε στο Κάουνας το 2023, όταν πήγαμε με ψηλά τη.. μύτη. Τώρα είμαστε πιο ώριμοι και πάμε αποφασισμένοι».

Για τον ημιτελικό με τη Φενέρ και τη Ρεάλ: «Μπήκαμε δυναμικά, βάλαμε τους κανόνες μας στην άμυνα, στην επίθεση δεν ήμασταν τόσο καλοί. Αύριο θα δούμε σύνθετες άμυνες, θα είναι διαφορετική κατάσταση. Θυμόμαστε τι είχε γίνει στο Κάουνας και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός: «Να μοιράσουμε την μπάλα, να παίξουμε το μπάσκετ μας, να διαβάσουμε την άμυνα και να παίξουμε καλύτερα από χθες».