Μάριος Οικονόμου: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ – Όσα ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου

Ο Μάριος Οικονόμου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έπειτα από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη, με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων να χαρακτηρίζει την κατάσταση της υγείας του «εξαιρετικά κρίσιμη».

Η είδηση του τροχαίου που είχε το πρωί του Σαββάτου (23/5) ο 34χρονος ποδοσφαιριστής προκάλεσε σοκ στον αθλητικό κόσμο, με τον έμπειρο αμυντικό να μεταφέρεται άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο διοικητής του νοσοκομείου, Σπύρος Δερδεμέζης, η κατάσταση του Μάριος Οικονόμου παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη τις τελευταίες ώρες.

«Ο Μάριος Οικονόμου εισήχθη επειγόντως στο χειρουργείο με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, έγιναν δύο κρανιοεκτομές για την αποσυμπίεση του οιδήματος και του εγκεφάλου. Οι γιατροί θέλουν να παρακολουθήσουν τη μετεγχειρητική του πορεία σε συνέχεια της επέμβασης που έγινε χθες, ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση όμως και με τους γιατρούς που με ενημέρωσαν σήμερα το πρωί μιλώντας εγώ με τον εφημερεύοντα γιατρό της ΜΕΘ, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη», δήλωσε χαρακτηριστικά.