· ΑΕΚ

Μάριος Οικονόμου: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ – Όσα ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου

Ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, Σπύρος Δερδεμέζης, μίλησε για την κατάσταση του Μάριου Οικονόμου μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε με τη μηχανή του.

Μάριος Οικονόμου: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ – Όσα ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μάριος Οικονόμου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έπειτα από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη, με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων να χαρακτηρίζει την κατάσταση της υγείας του «εξαιρετικά κρίσιμη».

Η είδηση του τροχαίου που είχε το πρωί του Σαββάτου (23/5) ο 34χρονος ποδοσφαιριστής προκάλεσε σοκ στον αθλητικό κόσμο, με τον έμπειρο αμυντικό να μεταφέρεται άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο διοικητής του νοσοκομείου, Σπύρος Δερδεμέζης, η κατάσταση του Μάριος Οικονόμου παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη τις τελευταίες ώρες.

«Ο Μάριος Οικονόμου εισήχθη επειγόντως στο χειρουργείο με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, έγιναν δύο κρανιοεκτομές για την αποσυμπίεση του οιδήματος και του εγκεφάλου. Οι γιατροί θέλουν να παρακολουθήσουν τη μετεγχειρητική του πορεία σε συνέχεια της επέμβασης που έγινε χθες, ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση όμως και με τους γιατρούς που με ενημέρωσαν σήμερα το πρωί μιλώντας εγώ με τον εφημερεύοντα γιατρό της ΜΕΘ, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
16:52 EUROLEAGUE

«Επιστρέφει στη Ζαλγκίρις ο Γκριγκόνις»

16:33 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Παρών στο Telekom Center ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

16:27 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Στο Καλλιμάρμαρο οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης (pics)

16:25 EUROLEAGUE

ΕΛ.ΑΣ.: «Δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας»

16:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Μπεσίκτας θέλει να φτιάξει τη δική της ελληνική... αποικία

16:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανανεώνει με την Πογκόν ο Λεονάρντο Κούτρης

15:22 EUROLEAGUE

EuroLeague: Το εντυπωσιακό τρόπαιο του τουρνουά Next Gen

15:08 SUPER LEAGUE

Μάριος Οικονόμου: Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ – Όσα ανέφερε ο διοικητής του νοσοκομείου

14:36 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Έγινε viral ο Αρτούρ Γκεά - «Πρέπει να πάω τουαλέτα, θα τα κάνω μέσα στο γήπεδο»

14:24 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Οι ευχές της Ντάρα στον Σάσα Βεζένκοφ

14:12 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο η Πέννυ Ρόγκα – Το ευχαριστώ του Ερασιτέχνη σε Βρούτση και ΥΓΕΙΑ

14:09 EUROLEAGUE

Γουόρντ: «Χρειαζόμαστε τον κόσμο πιο πολύ από ποτέ, ελπίζω να τελειώσουμε με καλό τρόπο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας