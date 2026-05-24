· ΑΕΚ

Μάριος Οικονόμου: Η Τροχαία Ιωαννίνων αναζητά μάρτυρες για το σοβαρό τροχαίο

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση του πρώην αμυντικού της ΑΕΚ, Μάριου Οικονόμου, με την Τροχαία Ιωαννίνων να κάνει έκκληση για πληροφορίες σχετικά με το τροχαίο.

Μάριος Οικονόμου: Η Τροχαία Ιωαννίνων αναζητά μάρτυρες για το σοβαρό τροχαίο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Τροχαίας Ιωαννίνων για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα του Μάριου Οικονόμου, με τις Αρχές να απευθύνουν δημόσια έκκληση προς αυτόπτες μάρτυρες που ενδεχομένως γνωρίζουν στοιχεία για τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Ο 34χρονος φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και αξονική τομογραφία, προκειμένου οι γιατροί να έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία της υγείας του.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία Ιωαννίνων ζητά τη συνδρομή πολιτών που ενδέχεται να είδαν το περιστατικό ή να γνωρίζουν πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή. Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για πλαγιομετωπική σύγκρουση, η οποία φέρεται να συνέβη όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 63χρονος επιχείρησε αναστροφή.

Παρά τα αρχικά δεδομένα, οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή καταθέσεων και αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του ατυχήματος.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας Ιωαννίνων

«Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που μπορεί να είδαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, σε ένα σημείο που –όπως έχει καταγγελθεί επανειλημμένα– οι παράνομες αναστροφές και η έλλειψη οδικής ασφάλειας αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.

Όσοι γνωρίζουν οτιδήποτε παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651440589, 2651440582, 2651440583».

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
13:54 SUPER LEAGUE

Στρεφέτσα: «Όνειρο το Champions League, βρήκα μια οικογένεια στην Πάρμα»

13:44 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Στην Αθήνα ο Φλορεντίνο Πέρεθ για το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

13:33 SUPER LEAGUE

Μάριος Οικονόμου: Η Τροχαία Ιωαννίνων αναζητά μάρτυρες για το σοβαρό τροχαίο

12:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Οικονόμου: Κρίσιμες ώρες για τον πρώην αμυντικό της ΑΕΚ μετά το σοβαρό τροχαίο

12:36 SUPER LEAGUE

Κοινή επιθυμία ΑΕΚ και Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο: Το ιδανικό περιβάλλον και το στίγμα Ριμπάλτα

11:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Εμπαπέ ξανά πρώτος σκόρερ στη LaLiga

11:23 EUROLEAGUE

Γιαννακόπουλος: «Πρέπει να γίνουμε ακόμα πιο δυνατοί κι αυτό είναι δική μου δουλειά»

11:09 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Τότεναμ - Έβερτον

10:57 EUROLEAGUE

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καλή επιτυχία στους ερυθρόλευκους!»

10:24 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για τον τελικό, μετά το χάος της Παρασκευής!

10:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Τότεναμ, Γουέστ Χαμ παίζουν την παραμονή τους στο θρίλερ της τελευταίας αγωνιστικής

09:28 EUROLEAGUE

Μπασκόνια: «Δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον Περάσοβιτς ο Κερεχέτα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας