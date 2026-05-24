Μάριος Οικονόμου: Η Τροχαία Ιωαννίνων αναζητά μάρτυρες για το σοβαρό τροχαίο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Τροχαίας Ιωαννίνων για το σοβαρό τροχαίο ατύχημα του Μάριου Οικονόμου, με τις Αρχές να απευθύνουν δημόσια έκκληση προς αυτόπτες μάρτυρες που ενδεχομένως γνωρίζουν στοιχεία για τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Ο πρώην αμυντικός της ΑΕΚ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Ο 34χρονος φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και αξονική τομογραφία, προκειμένου οι γιατροί να έχουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία της υγείας του.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία Ιωαννίνων ζητά τη συνδρομή πολιτών που ενδέχεται να είδαν το περιστατικό ή να γνωρίζουν πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υπάρχει διαθέσιμο υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή. Τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγο για πλαγιομετωπική σύγκρουση, η οποία φέρεται να συνέβη όταν ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 63χρονος επιχείρησε αναστροφή.

Παρά τα αρχικά δεδομένα, οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή καταθέσεων και αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του ατυχήματος.

Η ανακοίνωση της Τροχαίας Ιωαννίνων

«Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αρχές αναζητούν αυτόπτες μάρτυρες που μπορεί να είδαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, σε ένα σημείο που –όπως έχει καταγγελθεί επανειλημμένα– οι παράνομες αναστροφές και η έλλειψη οδικής ασφάλειας αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.

Όσοι γνωρίζουν οτιδήποτε παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651440589, 2651440582, 2651440583».