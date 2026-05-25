«Στόχος της Μπαρτσελόνα ο Κουλιεράκης - Αρέσει πολύ στον Ντέκο»

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης παίζει... γερά για την Μπαρτσελόνα.

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με τη Μπαρτσελόνα να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του εδώ και αρκετούς μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «μπλαουγκράνα» εξετάζουν σοβαρά την προοπτική απόκτησης του νεαρού Έλληνα στόπερ, ο οποίος αγωνίζεται στη Βόλφσμπουργκ.

Παράλληλα οι Καταλανοί θα έχουν και άνθρωπο στα μπαράζ του γερμανικού πρωταθλήματος κόντρα στην Πάντερμπορν.

Ο Ντέκο ξεχωρίζει την περίπτωση του Κουλιεράκη

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε διαδικασία ενίσχυσης της αμυντικής της γραμμής και αναζητά έναν κεντρικό αμυντικό με προοπτική και υψηλό ταβάνι εξέλιξης.

Ο αθλητικός διευθυντής των Καταλανών, Ντέκο, φέρεται να έχει θετική άποψη για τον Κουλιεράκη, θεωρώντας τον μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις νεαρών αμυντικών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα έχουν ξεκινήσει να παρακολουθούν συστηματικά τον Έλληνα διεθνή ήδη από τη μεταγραφική περίοδο του περασμένου Δεκεμβρίου.

Οι εμφανίσεις του με τη Βόλφσμπουργκ έχουν αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις, με τον ικανό στόπερ να ξεχωρίζει για τη δύναμη, την ηρεμία στο παιχνίδι και την ικανότητά του στην ανάπτυξη από την άμυνα.

