«Φουντώνουν τα σενάρια για Τότεναμ και Παυλίδη»

Στην κορυφή της λίστας του Ντε Τσέρμπι ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Η Τότεναμ αναζητά ποιοτικές λύσεις για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου και ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται ψηλά στη λίστα της.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσίευμα, ο σύλλογος του βορείου Λονδίνου εξετάζει πλέον πολύ ζεστά την περίπτωση του Έλληνα διεθνούς φορ, με το ρεπορτάζ να αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι «πετεινοί»… ονειρεύονται την απόκτησή του.

Ο Παυλίδης διανύει μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα, έχοντας σημειώσει ήδη 30 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και η προσθήκη του θα μπορούσε να αναβαθμίσει σημαντικά την επίθεση της αγγλικής ομάδας.

Η εισήγηση του Ντε Τσέρμπι και το πρόβλημα στο γκολ

Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Έλληνας επιθετικός χαίρει της απόλυτης εκτίμησης του νέου προπονητή της Τότεναμ, Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, ο οποίος βλέπει στο πρόσωπό του μια αξιόπιστη λύση για το σκοράρισμα.

Η ανάγκη της Τότεναμ για έναν παίκτη με έφεση στο γκολ είναι μεγάλη, καθώς ο 28χρονος Ντόμινικ Σολάνκε έχει βρει δίχτυα μόλις 3 φορές φέτος στην Premier League.

Με αυτή την επιθετική συγκομιδή, η ομάδα δύσκολα μπορεί να διεκδικήσει μεγάλους στόχους και τίτλους, γεγονός που κάνει την απόκτηση ενός αποτελεσματικού σκόρερ, όπως ο Παυλίδης, άμεση προτεραιότητα.

