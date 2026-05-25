Χάντμπολ: Μία νίκη μακριά από τον τίτλο ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι αξιοποίησε σήμερα (25/5) τον παράγοντα έδρα, επικράτησε της ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης με 36-30, στον τρίτο τελικό της Handball Premier, και έκανε το 2-1 στη σειρά.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι -κάτοχοι του τίτλου- «ερυθρόλευκοι» έχουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του έκτου πρωταθλήματος της ιστορίας τους (και τρίτου διαδοχικού) στον τέταρτο τελικό, αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στην έδρα της ΑΕΚ την προσεχή Πέμπτη (28/5, 16:00).

Η ΑΕΚ ξεκίνησε καλύτερα στο ματς και προηγήθηκε 6-3, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν και πέρασαν μπροστά στο σκορ με 12-8. Όμως, οι «κιτρινόμαυροι» ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να προηγηθούν με 18-16, περίπου μισό λεπτό πριν τη λήξη του α΄ μέρους, σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Η ΑΕΚ διατήρησε το προβάδισμα στο πρώτο πεντάλεπτο του β΄ μέρους, η ολοκλήρωση του οποίου βρήκε τους φιλοξενούμενους μπροστά στο σκορ με 22-21.

Ακολούθησαν τρία «αναπάντητα» γκολ του Ολυμπιακού που προηγήθηκε 24-22, ενώ οι γηπεδούχοι πάτησαν... γκάζι στη συνέχεια και απέκτησαν διαφορά οκτώ τερμάτων (33-25), λίγο μετά τη συμπλήρωση 50 λεπτών στον αγώνα. Η εξέλιξη αυτή μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης, με τους «ερυθρολεύκους» να φτάνουν εύκολα στη νίκη και το 2-1.