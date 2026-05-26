«Δεν αγωνίζεται ξανά με τη Μονακό ο Τζέιμς αν δεν τακτοποιηθούν οι οφειλές»

Η κατάσταση στη Μονακό μοιάζει πλέον εκτός ελέγχου, με τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου να προκαλούν νέα σοβαρή αναστάτωση στο εσωτερικό της ομάδας.

Μετά την υπόθεση του Ελί Οκόμπο, ακόμη ένας βασικός παίκτης αποφάσισε να αντιδράσει για τις οικονομικές εκκρεμότητες του συλλόγου. Ο Μάικ Τζέιμς φέρεται να ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αγωνιστεί ξανά μέχρι να λάβει τα χρήματα που του οφείλονται.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της L’Équipe, ο Αμερικανός γκαρντ είχε εκτίσει την τιμωρία του και αναμενόταν να επιστρέψει κανονικά στην αποστολή της Μονακό για τον δεύτερο αγώνα των playoffs του γαλλικού πρωταθλήματος απέναντι στην Μπουργκ.

Ωστόσο, ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της EuroLeague αποφάσισε να μην ταξιδέψει με την αποστολή την Τρίτη (26/05), αρνούμενος να αγωνιστεί για οικονομικούς λόγους.

Όπως αναφέρει το γαλλικό μέσο, δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ή φυσικής κατάστασης, αλλά μια ξεκάθαρη στάση διαμαρτυρίας απέναντι στις καθυστερήσεις πληρωμών από την πλευρά της διοίκησης.

Ο Τζέιμς φαίνεται να ακολούθησε το παράδειγμα του Οκόμπο, ο οποίος είχε μείνει εκτός στα δύο τελευταία παιχνίδια της κανονικής περιόδου μέχρι να τακτοποιηθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες με τον σύλλογο.

Παρά τις προσπάθειες της Μονακό να μεταπείσει τον Αμερικανό γκαρντ μετά την προπόνηση της Τρίτης, η απόφασή του παρέμεινε αμετάκλητη, με την κρίση στο εσωτερικό της ομάδας να βαθαίνει ακόμη περισσότερο σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της σεζόν.