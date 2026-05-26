· Ολυμπιακός

Ο Μίγια που... ακούστηκε για τον Ολυμπιακό γίνεται συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Λουίς Μίγια είναι κοντά στην Αλ Νασρ αναφέρουν οι Ισπανοί.

Ο Μίγια που... ακούστηκε για τον Ολυμπιακό γίνεται συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Λουίς Μίγια βρέθηκε ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα, όμως όλα δείχνουν πως ο επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι η Αλ Νασρ.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του έμπειρου μέσου, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στο να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και ο ρόλος του Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός είχε εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του Λουίς Μίγια τόσο τη φετινή μεταγραφική περίοδο όσο και το προηγούμενο καλοκαίρι.

Ο Ισπανός χαφ αποτελεί ποδοσφαιριστή που γνωρίζει πολύ καλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, γεγονός που τον διατηρούσε ψηλά στη μεταγραφική λίστα των «ερυθρόλευκων».

Ωστόσο, η μεταγραφή δεν προχώρησε, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις της Χετάφε κρίθηκαν ιδιαίτερα υψηλές.

Η Αλ Νασρ πιέζει για τη μεταγραφή

Τα ισπανικά Μέσα αναφέρουν πως η Αλ Νασρ επιδιώκει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι το συμβόλαιο του Λουίς Μίγια με τη Χετάφε ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι.

Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές για την απόκτησή του και εμφανίζεται αποφασισμένη να ολοκληρώσει τη συμφωνία το προσεχές διάστημα.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση αναμένονται άμεσα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο αν ο Λουίς Μίγια θα επιλέξει τελικά να αποχωρήσει από την Ευρώπη για να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συνεχίζεται ο... χαμός με Λουτσέσκου: «Η σχέση του με τον ΠΑΟΚ βαδίζει στο τέλος της»

19:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Μίγια που... ακούστηκε για τον Ολυμπιακό γίνεται συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο

19:06 GREEK BASKET LEAGUE

Παραμένει στον πάγκο του Κολοσσού Ρόδου ο Λυκογιάννης

18:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Τα τελευταία δεδομένα για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη

18:40 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Δεν αγωνίζεται ξανά με τη Μονακό ο Τζέιμς αν δεν τακτοποιηθούν οι οφειλές»

18:13 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Νέος προπονητής κι επίσημα ο Γιάκομπ Νίστρουπ - Υπέγραψε μέχρι το 2028

18:01 EUROLEAGUE

Ξέσπασε κι ο Μονέκε για τη διαιτησία του τελικού: «Οι αντιδράσεις έρχονται από παντού, είναι κρίμα»

17:32 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Προς αποχώρηση ο Σαλσέδο - Οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι

17:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρασκευάς Άντζας: Θλίψη και οδύνη στο τελευταίο «αντίο» από συγγενείς και φίλους

17:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Από δέκα ευρώ τα εισιτήρια του φιλικού Ελλάδα – Ιταλία στο Παγκρήτιο

16:56 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Το πρόγραμμα για την προετοιμασία της Ένωσης

16:38 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Πρόστιμο 20.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας