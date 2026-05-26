Ο Μίγια που... ακούστηκε για τον Ολυμπιακό γίνεται συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Λουίς Μίγια βρέθηκε ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα, όμως όλα δείχνουν πως ο επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι η Αλ Νασρ.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του έμπειρου μέσου, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στο να γίνει συμπαίκτης του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και ο ρόλος του Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός είχε εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του Λουίς Μίγια τόσο τη φετινή μεταγραφική περίοδο όσο και το προηγούμενο καλοκαίρι.

Ο Ισπανός χαφ αποτελεί ποδοσφαιριστή που γνωρίζει πολύ καλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, γεγονός που τον διατηρούσε ψηλά στη μεταγραφική λίστα των «ερυθρόλευκων».

Ωστόσο, η μεταγραφή δεν προχώρησε, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις της Χετάφε κρίθηκαν ιδιαίτερα υψηλές.

Η Αλ Νασρ πιέζει για τη μεταγραφή

Τα ισπανικά Μέσα αναφέρουν πως η Αλ Νασρ επιδιώκει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι το συμβόλαιο του Λουίς Μίγια με τη Χετάφε ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι.

Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές για την απόκτησή του και εμφανίζεται αποφασισμένη να ολοκληρώσει τη συμφωνία το προσεχές διάστημα.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση αναμένονται άμεσα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στο αν ο Λουίς Μίγια θα επιλέξει τελικά να αποχωρήσει από την Ευρώπη για να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.