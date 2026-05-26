Σπόρτινγκ Λισαβόνας: Τα τελευταία δεδομένα για Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη

Η Σπόρτινγκ ετοιμάζεται για σημαντικές αλλαγές μετά την ολοκλήρωση μίας σεζόν χωρίς τίτλο, με τον Ρούι Μπόρζες να σχεδιάζει ήδη την επόμενη ημέρα στο «Αλβαλάδε».

Το ρόστερ αναμένεται να περάσει από βαθιά αναδιάρθρωση όπως αναφέρεουν οι Πορτογάλοι, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές βρίσκονται κοντά στην αποχώρηση, ενώ δεν αποκλείονται και σημαντικές πωλήσεις μετά το Μουντιάλ.

Ο... σίγουρος Φώτης Ιωαννίδης

Μέσα σε αυτό το νέο πλάνο, ο Φώτης Ιωαννίδης θεωρείται από τα βασικά πρόσωπα της επόμενης σεζόν.

Ο Έλληνας επιθετικός βρίσκεται ανάμεσα στους παίκτες που υπολογίζονται κανονικά από τον Ρούι Μπόρζες για τη σεζόν 2026/27 και αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο στην επιθετική γραμμή της ομάδας.

Στη Σπόρτινγκ πιστεύουν στις δυνατότητές του και τον βλέπουν ως έναν από τους παίκτες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η προσπάθεια επιστροφής στην κορυφή του πορτογαλικού ποδοσφαίρου.

Δεν έχει πείσει ο Βαγιαννίδης

Αντίθετα, διαφορετική είναι η κατάσταση γύρω από τον Γιώργο Βαγιαννίδη και την αγωνιστική εικόνα του φετινή σεζόν.

Ο Έλληνας μπακ δεν κατάφερε να φτάσει στα επίπεδα απόδοσης που περίμεναν οι άνθρωποι της Σπόρτινγκ μετά την επένδυση των 12 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του και το μέλλον του παραμένει ανοιχτό.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, σε περίπτωση που φτάσει ικανοποιητική πρόταση για δανεισμό ή μεταγραφή, δεν αποκλείεται να αποχωρήσει το καλοκαίρι, κάτι που θα αναγκάσει τον σύλλογο να κινηθεί ξανά στην αγορά για ενίσχυση στα άκρα της άμυνας.

Τα δεδομένα στο υπόλοιπ ρόστερ

Την ίδια στιγμή, αρκετοί ακόμη ποδοσφαιριστές βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Οι Χιούλμαντ, Τρινκάο, Μορίτα, Κουέντα, Κοτσορασβίλι και Φαγέ θεωρούνται πιθανές αποχωρήσεις, ενώ ενδιαφέρον από την αγορά υπάρχει και για παίκτες όπως οι Μάξι Αραούχο, Ντιομαντέ, Ζένι Κατάμο και Πότε.

Παράλληλα, η Σπόρτινγκ θέλει να διατηρήσει έναν βασικό κορμό με παίκτες όπως οι Ρούι Σίλβα, Γκονσάλο Ινάσιο, Νούνο Σάντος και Λουίς Σουάρες, επενδύοντας ταυτόχρονα και σε νεότερους ποδοσφαιριστές, όπως ο Ραφαέλ Νελ.