· Κολοσσός

Παραμένει στον πάγκο του Κολοσσού Ρόδου ο Λυκογιάννης

Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την παραμονή του Άρη Λυκογιάννη στον πάγκο της ομάδας.

Ο 57χρονος τεχνικός, Άρης Λυκογιάννης, επέστρεψε στους Ροδίτες τον Ιανουάριο και κατάφερε να οδηγήσει τον Κολοσσό στα playoffs του πρωταθλήματος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αγωνιστική βελτίωση της ομάδας.

Η διοίκηση του συλλόγου εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία της ομάδας υπό την καθοδήγησή του και επιβεβαίωσε τη συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών και για τη νέα σεζόν.

Η ανακοίνωση της ομάδας:

«Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Άρη Λυκογιάννη.

Ο 57χρονος κόουτς επέστρεψε τον περασμένο Ιανουάριο στην ομάδα μας σε μία δύσκολη περίοδο, αλλά υπό την καθοδήγησή του οι «θαλασσί» εξασφάλισαν την παρουσία τους στα Playoffs της Stoiximan GBL 2025/26, ενώ πέτυχαν και ιστορικές νίκες, όπως αυτή απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, στο «T-Center».

Ευχόμαστε στον Άρη Λυκογιάννη υγεία και είμαστε σίγουροι ότι τα καλύτερα έρχονται!»

