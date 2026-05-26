Συνεχίζεται ο... χαμός με Λουτσέσκου: «Η σχέση του με τον ΠΑΟΚ βαδίζει στο τέλος της»

Έντονη είναι η φημολογία γύρω από το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι ο Ρουμάνος τεχνικός εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Τα τελευταία δημοσιεύματα από το εξωτερικό ενισχύουν τα σενάρια αποχώρησης του έμπειρου προπονητή, με το όνομά του να συνδέεται ήδη με συλλόγους εκτός Ελλάδας.

Μετά τις αναφορές των ισπανικών και σερβικών Μέσων, σύμφωνα με τις οποίες ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Βέλικο Παούνοβιτς ως πιθανού αντικαταστάτη του Λουτσέσκου, νέες πληροφορίες από τη Ρουμανία έρχονται να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στο θέμα.

Τα σχετικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι ο Σέρβος τεχνικός βρίσκεται ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του «Δικεφάλου του Βορρά», σε περίπτωση που υπάρξει οριστικό διαζύγιο με τον Ρουμάνο προπονητή.

Οριακές σχέσεις ΠΑΟΚ - Λουτσέσκου

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ρουμανικής «Fanatik», ο Ραζβάν Λουτσέσκου βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδο από τον ΠΑΟΚ, καθώς οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές φέρονται να έχουν φτάσει σε οριακό σημείο.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως υπάρχει ήδη ενδιαφέρον για τον έμπειρο τεχνικό από ομάδες κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, ενώ στο παιχνίδι εμφανίζεται και η Μπεσίκτας.

Αναλυτικά το δημοσίευμα των Ρουμάνων

«Ο Ραζβάν Λουτσέσκου (57 ετών) αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Ρουμάνους προπονητές. Κατάφερε να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, ωστόσο τώρα φαίνεται πως βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο (στο τέλος μιας διαδρομής), παρότι έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο, και ενδέχεται να μετακινηθεί σε ένα σαφώς ισχυρότερο πρωτάθλημα. Βρίσκεται στα ραντάρ της Μπεσίκτας, όμως ο Μιχάι Στόικα αποκαλύπτει πως υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας ομάδας από κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ελκυστικές προτάσεις από την Ευρώπη και το ενδιαφέρον από τη Serie A

Αναμφίβολα, ο Ρουμάνος προπονητής της προκειμένης περιόδου είναι ο Κρίστιαν Κίβου, ο οποίος κατάφερε να κατακτήσει το νταμπλ με την Ίντερ στην πρώτη του σεζόν στον πάγκο του συλλόγου στον οποίο αφιέρωσε 15 χρόνια από τη ζωή του. Ένας άλλος υψηλού επιπέδου Ρουμάνος τεχνικός είναι ο Ραζβάν Λουτσέσκου, σαφώς πιο έμπειρος, ο οποίος όμως δεν έχει καθοδηγήσει μέχρι στιγμής ομάδα από την ευρωπαϊκή ελίτ.

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του συνδέονται με την πορεία έως τα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης με τη Ραπίντ Βουκουρεστίου, την κατάκτηση του Champions League Ασίας με την Αλ Χιλάλ και τους τίτλους που κέρδισε με τον ΠΑΟΚ. Τώρα, ωστόσο, μοιάζει η κατάλληλη στιγμή για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να αποδεχθεί μια πρόκληση σε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Η Μπεσίκτας, η ομάδα στην οποία είχε διατελέσει προπονητής και ο πατέρας του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, επιθυμεί διακαώς να τον φέρει στην Κωνσταντινούπολη. Εντούτοις, ο Μιχάι Στόικα εξήγησε στην εκπομπή "MM la FANATIK" πως διαθέτει πληροφορίες για συγκεκριμένες προτάσεις από τη Δύση:

Από τις πληροφορίες που έχω, γνωρίζω ότι έχει αρκετές προτάσεις από την Ευρώπη, όχι μόνο από την Μπεσίκτας. Έχει προτάσεις από πρωταθλήματα πολύ πιο ενδιαφέροντα από αυτό της Τουρκίας. Την Πέμπτη θα του ασκήσω πίεση για να δω αν θα του ξεφύγει κάτι, αν και δεν το νομίζω (σ.σ. γελάει). Αστειεύομαι, δεν έχω καμία ελπίδα.

"Γνωρίζω με βεβαιότητα ότι είχε πρόταση πέρυσι από την Ιταλία και δεν θέλησε να φύγει. Ήταν διατεθειμένοι μάλιστα να πληρώσουν και τη ρήτρα αποδέσμευσης των 2 εκατομμυρίων ευρώ στον ΠΑΟΚ. Δεν θέλησε να αποχωρήσει, νομίζω ότι θα ντρεπόταν να πει στον Σαββίδη ότι κάποιοι πληρώνουν τη ρήτρα και εκείνος φεύγει. Θα δούμε, εξαρτάται σε ποια ομάδα θα πήγαινε. Η Ίντερ παραμένει Ίντερ, δεν μπορείς να ανταγωνιστείς τον Κίβου αν δεν αναλάβεις μια ομάδα κορυφαίου επιπέδου", δήλωσε ο Μιχάι Στόικα.

Ποια ιταλική ομάδα κινήθηκε για τον Ραζβάν Λουτσέσκου

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε δεχθεί πρόταση από την Κάλιαρι πριν από δύο σεζόν, όμως τελικά ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Συνολικά, ο Ρουμάνος τεχνικός μετράει 256 αναμετρήσεις στον πάγκο των «ασπρόμαυρων», έχοντας κατά μέσο όρο 1,86 βαθμούς ανά παιχνίδι.

Η Κάλιαρι δεν αποτελεί ομάδα της πρώτης γραμμής στη Serie A και ο στόχος της κάθε χρόνο είναι η αποφυγή του υποβιβασμού. Αυτός ο παράγοντας ενδέχεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος προτίμησε να αγωνίζεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να διεκδικεί τίτλους, παρά να αναλωθεί σε μια σκληρή μάχη για την παραμονή στην κατηγορία. «Η Κάλιαρι φιλοδοξεί να φέρει τον Ρουμάνο προπονητή στην Ιταλία και αυτό δεν αποτελεί μυστικό, όπως δεν είναι μυστικό ούτε η αντίσταση των Ελλήνων, αλλά και η επιθυμία του Λουτσέσκου να συνεχίσει στη Θεσσαλονίκη», έγραφαν οι Ιταλοί εκείνη την περίοδο».