Λουτσέσκου: «Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για ακόμη έναν χρόνο, ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα»

Το όνομα του τεχνικού του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, συνδέθηκε πρόσφατα με τη Μπεσίκτας, ωστόσο ο ίδιος φρόντισε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση αναφορικά με το μέλλον του στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Παράλληλα, ο Ρουμάνος προπονητής αναφέρθηκε και στη σεζόν που ολοκληρώθηκε, κάνοντας τον απολογισμό της χρονιάς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λουτσέσκου:

«Ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο.

Έχω δημιουργήσει έναν πολύ βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με τον σύλλογο και τον κόσμο εκεί, και αυτό παραμένει. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις.

Η ρήτρα αποδέσμευσης εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτό είναι άσχετο. Θέλαμε να κερδίσουμε τον τελικό, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν παίρνεις πάντα αυτό που θέλεις. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να ξέρεις να κρατάς τις ισορροπίες. Να ξέρεις τι προσδοκίες δημιουργείς και πώς να τις διαχειρίζεσαι.

Κοιτάξτε την Ατλέτικο Μαδρίτης: είναι μια ομάδα που επενδύει πολλά, αλλά δεν ξεκινά ποτέ τη σεζόν με τη σκέψη ότι θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Πηγαίνει παιχνίδι με παιχνίδι. Όταν δημιουργείς τεράστιες προσδοκίες, το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα πλήττει την αυτοπεποίθησή σου.

Επιπλέον, προέκυψε μια κατάσταση με πολλούς τραυματισμούς τη στιγμή που βρισκόμασταν σε εξαιρετική κατάσταση· όλοι πίστευαν ότι θα κατακτούσαμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Μερικοί από αυτούς τους τραυματισμούς ήταν πραγματικά χαζοί».