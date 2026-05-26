«Δεν πείστηκε από τον Λαπόρτα ο Πασκουάλ – Γίνεται “Μύδας” στη Ντουμπάι»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τελευταία ελπίδα των Καταλανών ήταν μια κατ’ ιδίαν συνάντηση ανάμεσα σε Λαπόρτα και Πασκουάλ, καθώς οι σχέσεις τους χαρακτηρίζονται εξαιρετικές εδώ και χρόνια.

Ωστόσο, παρά το καλό κλίμα και την προσωπική επαφή, ο ισχυρός άνδρας της Μπαρτσελόνα δεν κατάφερε να πείσει τον έμπειρο τεχνικό να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Πασκουάλ αναμένεται να υπογράψει στην Ντουμπάι. Το συμβόλαιό του αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ σε προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Mundo Deportivo, οι αλλαγές στην Μπαρτσελόνα δεν θα περιοριστούν μόνο στην τεχνική ηγεσία.

Ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο οποίος αποτέλεσε τον βασικό υποστηρικτή της επιστροφής του Πασκουάλ στον σύλλογο, αναμένεται επίσης να αποχωρήσει από τη θέση του γενικού διευθυντή στο τέλος της σεζόν, κλείνοντας ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο για τους Καταλανούς.