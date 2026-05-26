Με Ελ Κααμπί και Ουναΐ η αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλ

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του Μαρόκου για το Μουντιάλ 2026.

Το Μαρόκο ανακοίνωσε την αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα λάβει χώρα σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά και μέσα στις κλήσεις του Μοχάμεντ Ουχμπί βρίσκεται φυσικά ο Γιουσούφ Ελ Κααμπί.

Στη λίστα είναι και ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ.

Τo Mαρόκο θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στις 14 Ιουνίου (01:00) απέναντι στην Βραζιλία στο πρώτο της παιχνίδι για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την Σκωτία (20/6, 01:00) και την Αΐτή (25/5, 01:00).

Η αποστολή του Μαρόκου:

Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού (Αλ Χιλάλ), Μουνίρ Ελ Καζουί (Μπερκάν), Αχμέντ Ρεντά Τανγκαουτί (Αγκφάρ)

Αμυντικοί: Νουσαΐρ Μαζραουί (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Ανάς Σαλαχαντίν (PSV), Γιουσέφ Μπελαμάρι (Αλ Αχλί), Ασράφ Χακίμι (Παρί), Ζακαρία Ελ Ουαχντί (Γκενκ), Τσαντί Ριάντ (Κρίσταλ Πάλας), Ναγιέφ Αγκέρ (Μαρσέιγ), Ρεντουάν Χαλχάλ (Μέχελεν)

Μέσοι: Σαμίρ Ελ Μουραμπέτ (Στρασμπούρ), Αγιούμπ Μπουαντί (Λιλ), Νέιλ Ελ Αιναουί (Ρόμα), Σοφιάν Άμραμπατ (Μπέτις), Αζεντίν Ουναΐ (Ζιρόνα), Μπιλάλ Ελ Κχανούς (Στουτγάρδη), Ισμαέλ Σαϊμπάρι (PSV)

Επιθετικοί: Αμπντεσαμπάντ Εζαλζουλί (Μπέτις), Τσεμσντίν Ταλμπί (Σάντερλαντ), Σουφιάν Ραχίμι (Αλ Αΐν), Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), Μπραχίμ Ντίαθ (Ρεάλ), Γιασίν Γκεσίμ (Στρασμπούρ), Αγιούμπ Αμαϊμουνί (Άιντραχτ)

