Λουκάκου: «Έχω ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, δεν είμαι από τους ανθρώπους που ζητούν να φύγουν»

Ο 33χρονος επιθετικός, Ρομέλου Λουκάκου, αναφέρθηκε στην υπόθεση που τον έφερε κοντά στην πόρτα της εξόδου από τους «παρτενοπέι», αποκαλύπτοντας μέσω βελγικού ραδιοφώνου όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας διακοπής των Εθνικών ομάδων.

Ο Λουκάκου εξήγησε πως εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε πρόβλημα τραυματισμού, γεγονός που τον εμπόδισε να επιστρέψει άμεσα στο προπονητικό κέντρο του Καστέλ Βολτούρνο, κάτι που προκάλεσε αρκετή συζήτηση στην Ιταλία.

Παράλληλα, ο Βέλγος φορ ξεκαθάρισε πως δεν σκέφτεται να αποχωρήσει από τον ιταλικό σύλλογο και πως πρόθεσή του είναι να τιμήσει κανονικά το συμβόλαιό του, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λουκάκου:

«Δύο εβδομάδες πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων, ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μια μαγνητική τομογραφία αργότερα έδειξε ότι είχα υποστεί μυϊκή υπερφόρτωση. Τηλεφώνησα στη διοίκηση για να πω ότι θα επιστρέψω μόλις τα πράγματα επανέλθουν στο φυσιολογικό. Όλη η ιστορία ενισχύθηκε από τα Μέσα ενημέρωσης».

Για τη σχέση του με τη Νάπολι:

«Όσο για τη σχέση μου με τη Νάπολι, όλα είναι ήρεμα τώρα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλοι καταλαβαίνουν γιατί έκανα αυτό που έκανα, μίλησα και με τον προπονητή».

Για το μέλλον του:

«Μια μέρα θα επιστρέψω σπίτι γιατί εκεί θέλω να μείνω με την οικογένειά μου, αλλά όχι αυτό το καλοκαίρι. Όλα είναι καλά. Είναι κατανοητό γιατί ενήργησα έτσι, η αγάπη μου για την ομάδα παραμένει άθικτη. Έχω ένα χρόνο ακόμα στο συμβόλαιό μου, είμαι παίκτης της Νάπολι. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που ζητούν να φύγουν».