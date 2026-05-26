Παναθηναϊκός: Οι επόμενες σημαντικές κινήσεις μετά την άφιξη του Γιάκομπ Νίστρουπ

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού από το μεσημέρι της Τρίτης (26/5), με τον Δανό τεχνικό να υπογράφει για 2 χρόνια με το «τριφύλλι».

Ο 38χρονος Δανός αναμένεται στην Ελλάδα την προσεχή Δευτέρα (1/6) για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας. Μαζί του θα έχει και το προπονητικό τιμ που θα τον πλαισιώσει, επιλέγοντας συνεργάτες τους οποίους γνωρίζει καλά από την Κοπεγχάγη.

Ο Νίστρουπ θα έχει δίπλα του ως βοηθό τον 35χρονο Στέφαν Μάντσεν, έναν προπονητή φυσικής κατάστασης, έναν αναλυτή κι έναν ακόμα βοηθό με εξειδίκευση στην άμυνα.

Το πλάνο για αποχωρήσεις και μεταγραφές

Από εκεί και πέρα, ο Δανός έχει ήδη εικόνα από το υπάρχον ρόστερ και έχει κάνει εισηγήσεις για το ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα αποχωρήσουν.

Παράλληλα, οι Γιάκομπ Νίστρουπ και Στέφανος Κοτσόλης έχουν κάνει συζήτηση και για τις μεταγραφές που θα χρειαστεί να γίνουν. Το πλάνο ενίσχυσης θα μπει στη φάση της υλοποίησης από αύριο κιόλας, με τις επαφές με κάποιους εκ των στόχων να εντείνονται.

Όσο για το τι κινήσεις περιλαμβάνει το μεταγραφικό πλάνο του Παναθηναϊκού; Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, το Τριφύλλι θα κινηθεί για δύο τερματοφύλακες (ο Λούκας Τσάβες δύσκολα θα μείνει), ένα δεξί κι ένα αριστερό μπακ, δύο στόπερ, δύο κεντρικά χαφ, ένα δεξί εξτρέμ κι έναν φορ.

Μιλάμε για 10 παίκτες, με τον αριθμό να ενδέχεται να αυξηθεί ανάλογα με τις αποχωρήσεις που θα γίνουν ή κάποια πώληση, με την προσθήκη ενός ακόμα δημιουργικού χαφ να είναι ανοιχτή ή και ενός τρίτου στοπερ.

