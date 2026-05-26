Φενέρμπαχτσε: «Επίσημες ενέργειες για τα σοβαρά προβλήματα του Final Four - Απαιτούμε εξηγήσεις»

Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε πως προχώρησε σε επίσημες ενέργειες προς την Euroleague και τόνισε πως απαιτεί ολοκληρωμένες εξηγήσεις.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσής της πως έχει προχωρήσει σε επίσημες ενέργειες προς την Euroleague, σχετικά με τα κακώς κείμενα του Final Four. Μάλιστα, υποστήριξε πως απαιτεί ολοκληρωμένες και ξεκάθαρες εξηγήσεις.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Final Four της EuroLeague που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 22–24 Μαΐου 2026, έχουν πραγματοποιηθεί επίσημες ενέργειες προς τη EuroLeague σχετικά με σοβαρά προβλήματα στο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και στις οργανωτικές δυσλειτουργίες που σημειώθηκαν ιδιαίτερα πριν και κατά τη διάρκεια του ημιτελικού.

Στο έγγγραφο, που κατατέθηκε από τον σύλλογό μας, έχουν καταγραφεί αναλυτικά οι ταλαιπωρίες που υπέστησαν οι φίλαθλοί μας, τα λειτουργικά προβλήματα στη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων, σοβαρές δυσλειτουργίες στην κατανομή θέσεων, καθώς και ελλείψεις στη διαχείριση της συνολικής οργανωτικής διαδικασίας.

Όλες οι ενστάσεις και οι αξιολογήσεις μας σχετικά με αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, η οποία επηρέασε άμεσα όχι μόνο τους φιλάθλους μας αλλά και τις οικογένειες των αθλητών και του τεχνικού επιτελείου μας, έχουν κοινοποιηθεί επισήμως στη EuroLeague, ενώ έχει επίσης διατυπωθεί με σαφήνεια η απαίτησή μας για μια ολοκληρωμένη εξήγηση και συγκεκριμένη ανατροφοδότηση σχετικά με τα προβλήματα που προέκυψαν.

Ως Φενέρμπαχτσε ενημερώνουμε το κοινό ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία, με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των φιλάθλων μας, τη διασφάλιση ισότητας και διαφάνειας στις οργανωτικές διαδικασίες και την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον».

