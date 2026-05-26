«Ανανεώνει ο Τουμπέλις και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία της Ζαλγκίρις»

Η Ζαλγκίρις θέλει να κρατήσει στο ρόστερ της τον Αζουόλας Τουμπέλις, ο οποίος θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορίας της, σύμφωνα με το BasketNews.

Ο 24χρονος πάουερ φόργουορντ, Αζουόλας Τουμπέλις, πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν στη διοργάνωση, μετρώντας 12,1 πόντους και 4,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Η Ζάλγκιρις Κάουνας εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει τον Λιθουανό άσο στο ρόστερ της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας τους, με νέο πολυετές συμβόλαιο. Μάλιστα, εφόσον ο Τουμπέλις αποδεχθεί την πρόταση της Ζάλγκιρις, θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου.

Όπως αναφέρεται, το νέο deal αναμένεται να έχει διάρκεια τριών ετών, κρατώντας τον παίκτη στο Κάουνας έως το 2028, ενώ θα περιλαμβάνει και NBA out για τα επόμενα καλοκαίρια.

