Αλέξης Τσίπρας: Αυτό είναι το όνομα του νέου του κόμματος - «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη - ΕΛΑΣ»

Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε και επίσημα στην ενεργό πολιτική σκηνή της χώρας, με την ανακοίνωση που έκανε σήμερα από το Θησείο για το νέο του κόμμα.

Και το όνομα αυτού... Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το ακρωνύμιο ΕΛ.Α.Σ.

Με χρώματα το κόκκινο και το μπλε που, όπως είπε και ο ίδιος, προσομοιάζουν στην Μπαρτσελόνα, ο πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωσε, κάτω από την Ακρόπολη, τον πολιτικό φορέα που θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, φιλοδοξώντας να συσπειρώσει τον προοδευτικό κόσμο και να αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο του κυβερνώντος κόμματος.

Επί του πολιτικού, ωστόσο, με την επιλογή των χρωμάτων, ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε να ενώσει το μπλε της πατρίδας με το κόκκινο των αγώνων, όπως είχε πει και ο ίδιος.

Μετά την ομιλία του, προβλήθηκε βίντεο για την ανακοίνωση του ονόματος, το οποίο τελείωσε με το πλάνο ενός μικρού κοριτσιού, το οποίο εμφανίστηκε και στη σκηνή στο Θησείο, παραδίδοντας στον Αλέξη Τσίπρα ένα χαρτί, το οποίο έγραφε και το όνομα του κόμματος.

Ανοίγοντάς το, ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε το όνομα και έκλεισε την εκδήλωση, προτρέποντας παρευρισκόμενους και υποστηρικτές να «γράψουμε ιστορία».

Τουμασάτου και Χειλάκης παρουσιάζουν την εκδήλωση για το νέο κόμμα

Η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αιμίλιος Χειλάκης ήταν τα πρόσωπα που ανέλαβαν να προλογίσουν τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση για την ανακοίνωση του νέου κόμματος στο Θησείο.

Πρόκειται για δύο ηθοποιούς που έχουν εκφράσει ουκ ολίγες φορές την υποστήριξή τους προς το πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού, ενώ ο Αιμίλιος Χειλάκης ήταν και η φωνή της «Ιθάκης» στην ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου του.

Οι δύο καλλιτέχνες έκαναν μία σύντομη εισαγωγή στο τι θα παρακολουθήσουμε σήμερα κάτω από την Πνύκα, για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, κάνοντας και μια αιχμηρή αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού, η οποία επίσης πριν μερικές ημέρες ανακοίνωση την ίδρυση του δικού της πολιτικού φορέα.

Αναφέρθηκαν σε περιστέρια, όπως η κ. Καρυστιανού είχε συμπεριλάβει σε βίντεο πριν την ανακοίνωση του κόμματός της, ενώ η Μαριάννα Τουμασάτου διερωτήθηκε ρητορικά: «Σκέφτομαι μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε».

Ο Αιμίλιος Χειλάκης, συνεχίζοντας την μνεία στη Μαρία Καρυστιανού, έκανε λόγο για «πρωτοεμφανιζόμενους» και «πρωτοεμφανιζόμενες», από «άλλη πολιτική κατεύθυνση».

Στη συνέχεια, μιλώντας για αναγκαιότητα να μπει τέλος στην «Οδύσσεια», καλωσόρισαν στη σκηνή τον πρωταγωνιστή της σημερινής βραδιάς.