Πόλο: Πάλεψε ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 στους τελικούς

Το μεγάλο βάθος που διαθέτει ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του, αλλά και το κακό ποσοστό του Παναθηναϊκού στις επιθέσεις με παίκτη παραπάνω έκριναν τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος πόλο ανδρών.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 15-12 κι έκαναν το 1-0 στη σειρά, η οποία κρίνεται στις τρεις νίκες, με τους «πράσινους» ωστόσο να είναι ιδιαίτερα μαχητικοί και να είναι μέσα στο ματς μέχρι και 1 λεπτό πριν το τέλος (με το σκορ στο 12-11).

Σε εκείνο το σημείο οι πιο έμπειροι και γεμάτοι λύσεις Πειραιώτες ανέβασαν στροφές και με 3-0 σερί, τελείωσαν οριστικά το ματς. Η επόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα γίνει την Πέμπτη (28/5, 21:00) στο Σεράφειο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν δύο γρήγορα γκολ με τον Παπανικολάου από τα 2μ. και τον Γκιουβέτση σε παίκτη παραπάνω, ενώ την ίδια ώρα έβγαζαν εξαιρετικές άμυνες και ο Ουάινμπεργκ ξεκίνησε το ματς με διαδοχικές αποκρούσεις, αλλά και δύο κλεψίματα. Μετά τα πρώτα 4,5 λεπτά, όμως, ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις με τον Γενηδουνιά και τον Γκίλλα (που επέστρεψε σήμερα, μετά από ένα διάστημα απουσίας λόγω τραυματισμού), για να κλείσει το πρώτο οκτάλεπτο προηγούμενος 3-2, χάρη σε γκολ του Παπαναστασίου στην κόντρα.

Το "ερυθρόλευκο" σερί έφτασε στο 4-0 με τον Νικολαϊδη, στις αρχές της δεύτερης περιόδου, όμως ο Παναθηναϊκός αξιοποίησε δύο κερδισμένες αποβολές και με τους Κουρούβανη και Κοπελιάδη ισοφάρισε 4-4. Ακολούθησαν εκατέρωθεν γκολ στον παίκτη παραπάνω, με τον Δήμου να διαμορφώνει το 6-5 του ημιχρόνου, αφού το επόμενο σουτ του Σκουμπάκη, επίσης σε παραπάνω, σταμάτησε στο δοκάρι του Τζωρτζάτου.

Ο Γενηδουνιάς με πανέξυπνη λόμπα, στην εκπνοή επίθεσης με παίκτη παραπάνω, σημείωσε το πρώτο γκολ του τρίτου οκταλέπτου (και το ομορφότερο του αγώνα). Ο Σκουμπάκης απάντησε, αλλά ο Κάκαρης, με ένα κερδισμένο πέναλτι (που αξιοποίησε ο Ζάλανκι) και ένα γκολ από κοντά, μετά από ασίστ του Παπαναστασίου, έφερε τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο +3 (9-6). Ο Σκουμπάκης στη συνέχεια κέρδισε πέναλτι από τον Ανγκιαλ (το οποίο αμφισβήτησε ανεπιτυχώς με challenge ο Ελβις Φάτοβιτς), ο Γκιουβέτσης ευστόχησε και αμέσως μετά ο Παπανικολάου από θέση φουνταριστού μείωσε σε 9-8, όμως ο Ζάλανκι σε παίκτη παραπάνω ανέβασε ξανά τη διαφορά στα δύο γκολ.

Η τελευταία περίοδος ξεκίνησε με τους Παπαναστασίου και Σκουμπάκη να... ανταλλάσσουν γκολ, για να ακολουθήσει μία σπάνια όσο και καθοριστική φάση, 5΄25΄΄ πριν τη λήξη. Ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι, ο Γενηδουνιάς το εκτέλεσε, ο Ουάινμπεργκ απέκρουσε, αλλά στη διεκδίκηση του ριμπάουντ μεταξύ των δύο ο Αμερικανός τερματοφύλακας υπέπεσε σε νέο πέναλτι, το οποίο αξιοποίησε ο Κάκαρης για το 12-9. Ο Παναθηναϊκός πήγε να ξαναμπεί στο ματς μέσα σε 13 δευτερόλεπτα, πρώτα με γκολ του Κοπελιάδη στον παραπάνω και αμέσως μετά με τον Γκιουβέτση να κλέβει και να κερδίζει πέναλτι στην κόντρα, με το οποίο ο Σκουμπάκης έφερε την ομάδα του σε απόσταση βολής. Τελικά, δύο γκολ του Ανγκιαλ και ενδιάμεσα μία μεγάλη απόκρουση του Τζωρτζάτου, σε προσπάθεια του Παπανικολάου από τα 2μ., έκριναν οριστικά τον πρώτο τελικό, με τον Ολυμπιακό να φτάνει στο 15-12 και να κάνει το 1-0 στους τελικούς.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-3, 4-3, 5-4

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 2, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 3, Δ. Νικολαϊδης 1, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 4, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Γ. Νικολαϊδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 2, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης