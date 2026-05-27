Στα «ραντάρ» της Παρί οι Τάρπεϊ και Περέιρα

Η περσινή «σταχτοπούτα» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Παρί, δεν κατάφερε να επαναλάβει τη μαγική πορεία της φέτος, πραγματοποιώντας μια απογοητευτική σεζόν που την άφησε μακριά από τους στόχους της και μόλις στη 16η θέση της κατάταξης.

Η ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας έχει ήδη στρέψει το βλέμμα της στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, αναζητώντας παίκτες που θα ενισχύσουν το ρόστερ της και θα της δώσουν περισσότερες λύσεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μία από τις βασικές επιλογές της Παρί είναι ο Τέρι Τάρπεϊ. Ο 32χρονος φόργουορντ αγωνίζεται στη Μονακό από το 2023 και βρίσκεται κοντά σε πολυετή συμφωνία με την ομάδα του Παρισιού.

Τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Μονακό σε αγωνιστικό αλλά και οικονομικό επίπεδο έδωσαν στον Τάρπεϊ αυξημένο χρόνο συμμετοχής κατά τη διάρκεια της σεζόν. Στη σειρά των playoffs απέναντι στον Ολυμπιακό, μέτρησε κατά μέσο όρο 4 πόντους και 4,3 ριμπάουντ.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το BasketNews, η Παρί δεν σκοπεύει να σταματήσει εκεί, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές και με τον Μαοζίνια Περέιρα της Μανίσα.

Ο 25χρονος φόργουορντ/σέντερ ύψους 2,03 μ. προέρχεται από εξαιρετική σεζόν στο τουρκικό πρωτάθλημα, καταγράφοντας 11,7 πόντους και 6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ στο παρελθόν είχε και σύντομη παρουσία στο NBA με τους Μέμφις Γκρίζλις, μετρώντας επτά συμμετοχές.